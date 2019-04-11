на право заключения договора оказания услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907687870 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора оказания услуг по анализу, оценке угроз безопасности объектов газоснабжения, состоянию их защищенности и определение их соответствия предъявляемым к ним требованиям Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация и извещение

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