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    Главная / Торги / Масла: ИГП-114 (2,2 тн); ТП-46 (3,5 тн); И-40 (24,6 тн).

    Масла: ИГП-114 (2,2 тн); ТП-46 (3,5 тн); И-40 (24,6 тн).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927591Дата и время окончания срока приема заявок Масла: индустриальное масло: ИГП-114 (2,2 тн); турбинное масло: ТП-46 (3,5 тн); индустриальное масло: И-40 (24,6 тн). Поставка 2 кв. 2019, частями, согласно заявке Покупателя.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Масла: ИГП-114 (2,2 тн); ТП-46 (3,5 тн); И-40 (24,6 тн).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 09:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    спецификация

    приглашение

    ТЗ (ИГП-114)

    ТЗ (ТП-46)

    ТЗ (И-40)

    документация к процедуре

    договор поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-06-80

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    romanovaos@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масла: индустриальное масло: ИГП-114 (2,2 тн); турбинное масло: ТП-46 (3,5 тн); индустриальное масло: И-40 (24,6 тн). Поставка 2 кв. 2019, частями, согласно заявке Покупателя.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 13:0010.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927591Подведение итогов не позднее Масла: индустриальное масло: ИГП-114 (2,2 тн); турбинное масло: ТП-46 (3,5 тн); индустриальное масло: И-40 (24,6 тн). Поставка 2 кв. 2019, частями, согласно заявке Покупателя.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла: индустриальное масло: ИГП-114 (2,2 тн); турбинное масло: ТП-46 (3,5 тн); индустриальное масло: И-40 (24,6 тн). Поставка 2 кв. 2019, частями, согласно заявке Покупателя.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка частями, согласно заявке Покупателя (ПАО "Ижсталь")

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    426006, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительны: -отсрочка платежа 60 к.д.; -взаимозачет.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индустриальное масло И-40А"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Масло турбинное ТП-46"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Индустриальное масло ИГП-114"

    Кол-во: 2

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