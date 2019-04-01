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Номер извещения
ГП927591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Масла: ИГП-114 (2,2 тн); ТП-46 (3,5 тн); И-40 (24,6 тн).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-80
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
romanovaos@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масла: индустриальное масло: ИГП-114 (2,2 тн); турбинное масло: ТП-46 (3,5 тн); индустриальное масло: И-40 (24,6 тн). Поставка 2 кв. 2019, частями, согласно заявке Покупателя.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 13:0010.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927591Подведение итогов не позднее Масла: индустриальное масло: ИГП-114 (2,2 тн); турбинное масло: ТП-46 (3,5 тн); индустриальное масло: И-40 (24,6 тн). Поставка 2 кв. 2019, частями, согласно заявке Покупателя.Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла: индустриальное масло: ИГП-114 (2,2 тн); турбинное масло: ТП-46 (3,5 тн); индустриальное масло: И-40 (24,6 тн). Поставка 2 кв. 2019, частями, согласно заявке Покупателя.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка частями, согласно заявке Покупателя (ПАО "Ижсталь")
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
19.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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