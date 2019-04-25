Поставка фитингов стальных и чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке), поставка - в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (Отгрузочной разнарядки) поставщиком по электронной почте, указанной в договоре