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Номер извещения
31907696432
Уникальный номер закупки
31
Наименование закупки
Поставка фитингов стальных и чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6260
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
a.yakupova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якупова Альбина Ильгизовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул.Потехина,41
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фитингов стальных и чугунных для ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов стальных и чугунных для ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
761 329,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
24.20.40.000
24.20
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 63
Кол-во: 68
Кол-во: 68
Кол-во: 64
Кол-во: 114
Кол-во: 114
Кол-во: 184
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 25
Кол-во: 56
Кол-во: 56
Кол-во: 56
Кол-во: 86
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 48
Кол-во: 13
Кол-во: 44
Кол-во: 55
Кол-во: 8
Кол-во: 37
Кол-во: 73
Кол-во: 109
Кол-во: 81
Кол-во: 76
Кол-во: 96
Кол-во: 121
Кол-во: 75
Кол-во: 49
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 104
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 57
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 122
Кол-во: 159
Кол-во: 84
Кол-во: 60
Кол-во: 270
Кол-во: 76
Кол-во: 113
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