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    Главная / Торги / Поставка фитингов стальных и чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка фитингов стальных и чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.04.2019 07:3025.04.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907696432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов стальных и чугунных для ООО "Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина,41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907696432

    Уникальный номер закупки

    31

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фитингов стальных и чугунных для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение 3 - Формы подачи предложений

    Приложение 4 - Критерии оценки

    Приложение 5 - Памятка ГЛБ

    Приложение 1 - Техническое задание

    Изменения в извещении

    Приложение 2 - Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6260

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    a.yakupova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якупова Альбина Ильгизовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул.Потехина,41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов стальных и чугунных для ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 08:0030.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907696432Подведение итогов не позднее Поставка фитингов стальных и чугунных для ООО "Оренбург Водоканал"Оренбург, ул.Потехина,41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов стальных и чугунных для ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    761 329,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке), поставка - в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (Отгрузочной разнарядки) поставщиком по электронной почте, указанной в договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Приложение 2 - Проект договора

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент соединительный с наружнней резьбой АK 2" Gebo(или эквивалент)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Элемент соединительный с наружнней резьбой АK 1*1/4" Gebo(или эквивалент)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Элемент соединительный с наружнней резьбой АK 1*1/2" Gebo(или эквивалент)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Элемент соединительный с наружнней резьбой АK 1" Gebo(или эквивалент)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Элемент соединительный с внутренней резьбой IK 2" Gebo(или эквивалент)"

    Кол-во: 63

    "Позиция 6"

    "Элемент соединительный с внутренней резьбой IK 1*1/4" Gebo(или эквивалент)"

    Кол-во: 68

    "Позиция 7"

    "Элемент соединительный с внутренней резьбой IK 1*1/2" Gebo(или эквивалент)"

    Кол-во: 68

    "Позиция 8"

    "Угольник прямой из кованного чугуна Д-50"

    Кол-во: 64

    "Позиция 9"

    "Угольник прямой из кованного чугуна Д-40"

    Кол-во: 114

    "Позиция 10"

    "Угольник прямой из кованного чугуна Д-32"

    Кол-во: 114

    "Позиция 11"

    "Угольник прямой из кованного чугуна Д-25"

    Кол-во: 184

    "Позиция 12"

    "Сгон стальной Д-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Сгон стальной Д-40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Сгон стальной Д-32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Сгон стальной Д-25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Сгон стальной Д-20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Сгон стальной Д-15"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "Резьба Д-50"

    Кол-во: 56

    "Позиция 19"

    "Резьба Д-40"

    Кол-во: 56

    "Позиция 20"

    "Резьба Д-32"

    Кол-во: 56

    "Позиция 21"

    "Резьба Д-25"

    Кол-во: 86

    "Позиция 22"

    "Резьба Д-20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Резьба Д-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-89*6 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30753-01"

    Кол-во: 48

    "Позиция 25"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-89*6 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30753-01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 26"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-76*6 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30753-01"

    Кол-во: 44

    "Позиция 27"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-57*6 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30753-01"

    Кол-во: 55

    "Позиция 28"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-325*10 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30753-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-219*8 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30753-01"

    Кол-во: 37

    "Позиция 30"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-159*8 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 30753-01"

    Кол-во: 73

    "Позиция 31"

    "Отвод крутоизогнутый (стальной, бесшовный) Д-108*6 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 109

    "Позиция 32"

    "Муфта стальная Д-50"

    Кол-во: 81

    "Позиция 33"

    "Муфта стальная Д-40"

    Кол-во: 76

    "Позиция 34"

    "Муфта стальная Д-32"

    Кол-во: 96

    "Позиция 35"

    "Муфта стальная Д-25"

    Кол-во: 121

    "Позиция 36"

    "Муфта стальная Д-20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 37"

    "Муфта прямые короткие из кованного чугуна Д-50"

    Кол-во: 49

    "Позиция 38"

    "Муфта прямые короткие из кованного чугуна Д-40"

    Кол-во: 64

    "Позиция 39"

    "Муфта прямые короткие из кованного чугуна Д-32"

    Кол-во: 64

    "Позиция 40"

    "Муфта прямые короткие из кованного чугуна Д-25"

    Кол-во: 104

    "Позиция 41"

    "Муфта прямые короткие из кованного чугуна Д-20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Контргайка стальная Д-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Контргайка стальная Д-25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Контргайка стальная Д-20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Бочонок стальной Д-50"

    Кол-во: 57

    "Позиция 46"

    "Бочонок стальной Д-40"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "Бочонок стальной Д-32"

    Кол-во: 24

    "Позиция 48"

    "Бочонок стальной Д-25"

    Кол-во: 122

    "Позиция 49"

    "Угольник прямой из кованного чугуна Д-20"

    Кол-во: 159

    "Позиция 50"

    "Элемент соединительный с внутренней резьбой IK 1" Gebo (или эквивалент)"

    Кол-во: 84

    "Позиция 51"

    "Бочонок стальной Д-20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 52"

    "Бочонок стальной Д-15"

    Кол-во: 270

    "Позиция 53"

    "Тройник муфтовый чугунный Д-15"

    Кол-во: 76

    "Позиция 54"

    "муфта стальная Д-15"

    Кол-во: 113

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