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Номер извещения
ГП927589
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка антикоррозионных лакокрасочных материалов под торговой маркой ПРИМ для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-35
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка антикоррозионных лакокрасочных материалов под торговой маркой ПРИМ для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 02:00 GMT +305.04.2019 02:0005.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927589Дата и время окончания срока приема заявок Закупка антикоррозионных лакокрасочных материалов под торговой маркой ПРИМ для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 02:0005.04.2019 02:0005.04.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927589Дата и время вскрытия заявок Закупка антикоррозионных лакокрасочных материалов под торговой маркой ПРИМ для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 10:0028.06.2019 10:0028.06.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927589Подведение итогов не позднее Закупка антикоррозионных лакокрасочных материалов под торговой маркой ПРИМ для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка антикоррозионных лакокрасочных материалов под торговой маркой ПРИМ для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
24.30.21.184
46.73.4
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 400
Кол-во: 60
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