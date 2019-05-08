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    Главная / Торги / Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.05.2019 13:0008.05.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927736Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 05:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Проект спецификации

    Приложение 1.1 к договору поставки

    Проект формы УПД

    Изменения в извещении

    Проект договора поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-00

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Sorokvashin@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сороквашин Дмитрий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.05.2019 13:00 GMT +308.05.2019 13:0008.05.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927736Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2019 13:0015.07.2019 13:0015.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927736Подведение итогов не позднее Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201915.07.2019 13:0015.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927736Подведение итогов не позднее Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к путевой технике, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    07

    Руды металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор поставки

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тяга реактивная 77.020-04.00.003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ремень генератора МСШУ 1280-8,5-8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Реле РЭП11-220 ТУ 26-647.015-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Реле РП21-003.004 24В ТУ 16-523.593-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Переключатель ППН-45 ТУ16-526.016-73"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Муфта предохранительная ДГку 5.00.24.200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Манжета привода ТНВД 238Б-1029438"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Контактодержатель 46-210212-000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Комплект прокладок двигателя (полный нового образца) ЯМЗ-238 (33 наим.) 08-06-211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Кольцо Н-5-1/5 ДГКу 80.03.300"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Кольцо контактное 46-210211-300"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Замок цепи приводной роликовой однорядной маш СМ-2М ПР-50.8-227 ГОСТ 13568-97(ПР)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Замок цепи приводной роликовой двухрядной маш СМ-2М 2ПР-25.4-114 ГОСТ 13568-97(2ПР)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Гидровентель ВМ1-4/500 ТУ2.053.1706-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Выключатель (флажок ) ВК317-А2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Вольтметр Ц42300 ТУ25-04-2257-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Вкладыш резиновый муфты поворотного редуктора 17-08020-32А"

    Кол-во: 32

    "Позиция 18"

    "Вал вертикальный редуктора поворота 17-08020-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Барабан питателя СМ-2М 0154-2192С-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Полумуфта Дгку 06.02.028"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Полумуфта Дгку 5.80.03.305"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Плата печатная, 1023.15.10.280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Гидронасос 310.2.56.00.06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Гидронасос 310.3.56.00.06"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Контакт подвижный и неподвижный к контактору КТ 6023УЗ (комплект)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Пружина кабельной катушки 3-20021-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Муфта 77.020-07.00.031"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Муфта 77.020-07.00.028"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Кран муфтовый РУ 1/25 гост 2704-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "Кран 4-2 4-2 гост 25.08-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Вентиль электромагнитный включающий, 6ТН.295.058"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Гидроцилиндр МСШУ-3.12.21.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Установка отопительно-вентиляционная , № чертежа ОВ95-0010-30-24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Переключатель П2Т-1 ТУ11ВТО.360.002ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Катушка гидрораспределителя 34 ПГ 73-24 ТУ2-053.103-75 24В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Выключатель ВП15Е21Б211-54У2.8 ТУ16-526.470-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Гидронасос 310.3.56.03.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Комплект ЗИП , Д-144-3906010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Вентиль электропневматический ЭПВ-120 ТУ24.05.10.094-94"

    Кол-во: 13

    "Позиция 40"

    "Узел печатный К 1023.14.21.220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Гидронасос 310.3.56.04.06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Изолятор 46-210211-003"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Изолятор 46-210211-004"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное фрикционного вала 50-330А-91"

    Кол-во: 18

    "Позиция 45"

    "Ролик рельсозахватный ПРУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Термостат ТС107-1306100-06 водяной в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Цилиндр тормозной колеса,№Чертежа 52-3501010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Вольтамперметр для АДМ ВА-240,60А,30v"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Выключатель конечный для АДМ ВК-317 А2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Выключатель безконтактный ВБИ-60Ф-40У-2111-3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Кран вспомогательного тормоза локомотива, 254.000-1, ТУ 24-05-424-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Подбойка ВПРС , № чертежа 91.31.00.100"

    Кол-во: 24

    "Позиция 53"

    "Сервовентиль TGL 33649 ORSTA, № чертежа 115.1220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Датчик бесконтактный ВБИ-Ф60-60Р-2111-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Кран ПС7-0 4599300006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Цепь приводная роликовая однорядная СМ-2М ПР-50.8-227 ГОСТ 13568-97(ПР)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 57"

    "Цепь приводная роликовая двухрядная СМ-2М 2ПР-25.4-114 ГОСТ 13568-97(2ПР)"

    Кол-во: 16

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