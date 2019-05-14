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    Главная / Торги / Замена трубопроводов высокого давления

    Замена трубопроводов высокого давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2019 12:0014.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927588Дата и время окончания срока приема заявок Замена трубопроводов высокого давленияБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927588

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Замена трубопроводов высокого давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    ведомость работ

    договор

    документы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 906 372-91-17

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    gmn@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Замена трубопроводов высокого давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2019 12:00 GMT +314.05.2019 12:0014.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927588Дата и время окончания срока приема заявок Замена трубопроводов высокого давленияБелорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2019 12:0014.05.2019 12:0014.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927588Дата и время вскрытия заявок Замена трубопроводов высокого давленияБелорецк

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927588Подведение итогов не позднее Замена трубопроводов высокого давленияБелорецк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201928.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927588Подведение итогов не позднее Замена трубопроводов высокого давленияБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена трубопроводов высокого давления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендовано постоплата 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    45.21.32.120

    Работы общестроительные по прокладке магистральных трубопроводов систем горячего водоснабжения

    42.21.22.190

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих жидкостей и газов

    28.30.92.140

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту различных промышленных систем трубопроводов

    28.30.91.140

    Услуги по монтажу систем трубопроводов на производственных участках (химических, нефтепереработки и т.д.), включая услуги по монтажу вентильной аппаратуры и резервуаров (емкостей)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена трубопроводов высокого давления"

    Кол-во: 0

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