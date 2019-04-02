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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку шпунта для нужд ООО «АРКС МТ»

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку шпунта для нужд ООО «АРКС МТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927584Дата и время окончания срока приема заявок Шпунт б/у Ларсена Л5УМ - 12 метровыйМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку шпунта для нужд ООО «АРКС МТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 967 101-71-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    l.kamentseva@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменцева Любовь Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шпунт б/у Ларсена Л5УМ - 12 метровый

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927584Подведение итогов не позднее Шпунт б/у Ларсена Л5УМ - 12 метровыйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шпунт б/у Ларсена Л5УМ - 12 метровый

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно приложению 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпунт б/у Ларсена Л5УМ - 12 метровый"

    Кол-во: 351

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