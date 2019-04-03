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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Поставка электротехнической продукции для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907684278Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для нужд АО "Электросеть" (Централизованная закупка)МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907684278

    Уникальный номер закупки

    23/ЭС/МР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1л ЗД

    Приложение №2 Проект Договора

    Приложение к Договору Спецификация

    Приложение №1 Тех.задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-30-19

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезурнашвили Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции для нужд АО "Электросеть" (Централизованная закупка)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.05.201916.05.2019 11:0016.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684278Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для нужд АО "Электросеть" (Централизованная закупка)Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для нужд АО "Электросеть" (Централизованная закупка)

    Начальная цена

    523 126,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Тех.заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Горького, 25; 454047,Челябинская область, г.Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.14; 426006 , Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Новоажимова,д.6; 462424, Оренбургская обл., г.Орск, ул. Призаводская д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет в течение 30 к/дней с момента поставки для участников относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Поставка ориентировочно апрель.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.33.11

    Выключатели на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство защитного отключения ВД 1-63, 2р, 25А, 30mA У3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический ВА47-29, 3р 63А У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический ВА47-29, 3р 50А У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический ВА47-29, 3р 40А У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ВА47-29, 3р 32А У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический ВА47-29, 2р 16А У3"

    Кол-во: 28

    "Позиция 7"

    "Автоматический выключатель ВА55-41-334710-20 Iн-1000А, 660В УХЛ3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Автоматический выключатель ВА55-41-334710-20 Iн-630А УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Автоматичеcкий выключатель ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Автоматичеcкий выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК У3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Автоматичеcкий выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК У3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Автоматичеcкий выключатель ВА 47-100 3Р 40С TDM У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Автоматичеcкий выключатель ВА 47-100 3Р 63С TDM У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Автоматичеcкий выключатель ВА 47-100 3Р 25С TDM У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 25А 10In 400АС, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 16А 10In 400АС, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Автоматический выключатель ВА47-60 3Р 25А 6кА х-ка С, У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Автоматический выключатель ВА47-60 1Р 16А 6кА х-ка С, У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Автоматический выключатель ВА47-60 1Р 10А 6кА х-ка С, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Автоматический выключатель ВА47-60 1Р 6А 6кА х-ка С, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Автоматический выключатель ВА47-60 2Р 16А 6кА х-ка С, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Автоматический выключатель АЕ 2046МТ-40А 7,5кА 660В, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Автоматический выключатель АЕ 2046МТ-25А 7,5кА 660В, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Автоматический выключатель АЕ 2046МТ-16А 7,5кА 660В, У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Автоматический выключатель ВА 55-41-141870-00 УХЛ3 Iн=630А Uн=600V 50Hz"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Автоматический выключатель А3124 Iн=80А,уставка тепл.=100А,эл.магн.=800А,U=280В,U~500В УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Автоматический выключатель АЕ 2056ММ-100-00 100А У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Автомат IEK 2п С/63А, ВА 47-29 У3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Автомат IEK 2п С/20А, ВА 47-29 У3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Ав. выкл АП50Б-3МТ 16А У3"

    Кол-во: 3

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