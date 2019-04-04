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Номер извещения
31907683932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт системы вентиляции в помещении № 106 строения 11 по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д. 1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 495 535-32-57
Факс
--
Адрес электронной почты
otd529@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Папава Василий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Введенского, д. 1
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Ремонт системы вентиляции в помещении №106 строения 11 по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д.1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт системы вентиляции в помещении №106 строения 11 по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д.1
Начальная цена
3 806 052,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
43.22.12.190
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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