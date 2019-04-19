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Номер извещения
ГП927821
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Восстановление посадочных мест под подшипник
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 906 372-91-17
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Восстановление посадочных мест под подшипник
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 12:00 GMT +319.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927821Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление посадочных мест под подшипникБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927821Дата и время вскрытия заявок Восстановление посадочных мест под подшипникБелорецк
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927821Подведение итогов не позднее Восстановление посадочных мест под подшипникБелорецк
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление посадочных мест под подшипник
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
28.51.22.190
25.62.20.000
25.62.10.000
25.61.22.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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