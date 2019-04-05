Лот 1

Выполнение работ по текущему ремонту помещений объекта: «Нежилые помещения общей площадью 186,2 кв.м., расположенные по адресу: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Чкалова, дом 3, этаж 1 (номера на поэтажном плане: 3,4, инвентарный номер здания 07115\УН:Н, договор аренды с ИП Тиханкина Наталья Анатольевна от 18.12.2018 г. № Н4-18/4352)»