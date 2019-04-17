Поставка проволоки для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора; поставка - в течение 10 календарных дней с момента получения заявки на поставку от Заказчика