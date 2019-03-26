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603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

ГП НО НОФ Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии 10см/10см №1" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики твердой мозговой оболочки 100мм/100мм №1" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики твердой мозговой оболочки 100мм/100мм №1" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики твердой мозговой оболочки 100мм/100мм №1" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Эндопротез полимерн.для восст хир. Реперен-ТМО-2 12*12см армир. №1" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Шпатель мед. дерев. ОП стер. 140*18мм №1" Кол-во: 30000

"Позиция 7" "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №100" Кол-во: 1000

"Позиция 8" "Шпатель д/языка дерев. д/взрослых ОП стер. 18мм/150мм №1" Кол-во: 500

"Позиция 9" "Устройство д/дренирования ран с баллоном 500см.куб ОП №1" Кол-во: 30

"Позиция 10" "Устройство д/дренирования ран с баллоном 250см.куб ОП №1" Кол-во: 30

"Позиция 11" "Спица д/скелетного вытяжения типа Киршнера с трехгранной заточкой 1,5*300мм №1" Кол-во: 300

"Позиция 12" "Спица д/скелетного вытяжения с трехгранной заточкой типа Киршнера 1,8*400 №1" Кол-во: 160

"Позиция 13" "Спица д/остеосинтеза с упорной площадкой с перьевидной заточкой нестер. 1,5*300мм №1" Кол-во: 100

"Позиция 14" "Спица д/остеосинтеза д.1,5мм дл.630мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Скобки д/герниостеплеру эндоскопич. №10" Кол-во: 12

"Позиция 16" "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. детский №2000" Кол-во: 8

"Позиция 17" "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №2000" Кол-во: 25

"Позиция 18" "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.23 №1" Кол-во: 130

"Позиция 19" "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1" Кол-во: 130

"Позиция 20" "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.23 №1" Кол-во: 130

"Позиция 21" "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1" Кол-во: 130

"Позиция 22" "Система нейрохирургическая имплант. шунтирующая №1" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Система нейрохирургическая имплант. шунтирующая №1" Кол-во: 6

"Позиция 24" "Система нейрохирургическая имплант. шунтирующая №1" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Сверло д/остеосинтеза прям. наконечник нержав. сталь д.0,95мм дл.23/9мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 26" "Сверло д/остеосинтеза прям. наконечник нержав. сталь д.0,95мм дл.21/7мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 27" "Проволока д/остеосинтеза серкляжная д.1,0 мм дл.10м №1" Кол-во: 3

"Позиция 28" "Проволока д/остеосинтеза серкляжная д.0,5мм дл.10м №1" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Проводник д/проволочных пил 335мм №1 П-126" Кол-во: 60

"Позиция 30" "Пластина д/остеосинтеза узкая прямая с у/с с о/к 208*13*4,5 мм 10 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Пластина д/остеосинтеза узкая прямая с у/с с о/к 168*13*4,5 мм 8 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Пластина д/остеосинтеза узкая прямая с у/с с о/к 148*13*4,5мм 7 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 33" "Пластина д/остеосинтеза угл.130гр.,клинок 90мм 5 отв. диаф.91*16*6мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Пластина д/остеосинтеза угл.130гр.,клинок 70мм 6отв. диаф.107*16*6мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Пластина д/остеосинтеза угл.130гр.,клинок 70мм 5 отв. диаф.91*16*6мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 36" "Пластина д/остеосинтеза Т-образная д/шейки плеча с угл.стабильностью дл.73мм 4отв. №1 5.2513.04" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная ширина 10мм дл.84мм на 7 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная ширина 10мм дл.60мм на 5 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 39" "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная дл.96мм 8отв. №1 94.12.096" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная 96*10*3мм 8 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная 120*10*3мм 10 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 42" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич. контактом 106мм 13,5*4,6 6отв. №1" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Пластина д/остеосинтеза прямая реконструктивная дл.72мм 6отв. №1" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Пластина д/остеосинтеза перфорированная сферическая R170мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 45" "Пластина д/остеосинтеза перфорированная сферическая R100мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.96мм на 7 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 47" "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.82мм на 6 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 48" "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная правая ширина 10мм дл.95мм на 6 отв. №1" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая ширина 12мм дл.112мм на 6 отв. №1" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая ширина 10мм дл.95мм на 6 отв. №1" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная правая дл.87мм 4отв. №1" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная левая дл.87мм 4отв. №1" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом правая дл.197мм 8отв. №1 5.704.08П" Кол-во: 6

"Позиция 54" "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом правая дл.161мм 6отв. №1 5.704.06П" Кол-во: 6

"Позиция 55" "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом левая дл.197мм 8отв. №1 5.704.08Л" Кол-во: 6

"Позиция 56" "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом левая дл.161мм 6отв. №1 5.704.06Л" Кол-во: 6

"Позиция 57" "Пластина д/остеосинтеза тип ДБВ с огранич. контактом ширина 18мм на 4 отв. угл. 135 гр. №1" Кол-во: 6

"Позиция 58" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к ширина 14мм дл.164мм на 10 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.236мм на 4+10 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 60" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.236мм на 4+10 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 61" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.196мм на 11 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 62" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.178мм на 10 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 63" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.160мм на 9 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 64" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.142мм на 8 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 65" "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.124мм на 7 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Пластина д/остеосинтеза прямая д/плеча и предплечья с угл. стабильностью ширина 11мм дл.97мм на 7 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 67" "Пластина д/остеосинтеза прямая д/плеча и предплечья с угл. стабильностью ширина 11мм дл.83мм на 6 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 68" "Пластина д/остеосинтеза опорная д/латерального мыщелка бедра с угл. стабильностью левая ширина 14мм дл.187мм на 7 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 69" "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая опорная с угл. стабильностью правая 260мм 10отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 70" "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая опорная с угл. стабильностью левая 260мм 10отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 71" "Пластина д/остеосинтеза крючковидная ключичная с огранич. контактом правая ширина 11мм дл.95мм на 6 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 72" "Пластина д/остеосинтеза дистальная с о/к с угл. стабильностью правая ширина 14мм дл.158мм на 11 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 73" "Пластина д/остеосинтеза дистальная с о/к с угл. стабильностью левая ширина 14мм дл.158мм на 11 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 74" "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная правая ширина 10мм дл.98мм на 8 отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 75" "Пластина д/остеосинтеза дистальная двухсегментная д/шейки плеча 47мм №1 702.14" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Пластина д/остеосинтеза Т-образная с у/с проксимальная 222*12*4мм 14отв. №1" Кол-во: 6

"Позиция 77" "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная правая дл.116мм 6отв. №1 4.2425.06П" Кол-во: 6

"Позиция 78" "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная левая дл.116мм 6отв. №1 4.2425.06Л" Кол-во: 6

"Позиция 79" "Отвертка д/остеосинтеза под угловой наконечник 1,2*25мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 80" "Отвертка д/остеосинтеза под угловой наконечник 1,2*20мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 81" "Отвертка д/остеосинтеза под угловой наконечник 0,8*17мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 82" "Отвертка д/остеосинтеза поворотная S=1,2мм 17см №1" Кол-во: 6

"Позиция 83" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.24 №100" Кол-во: 15

"Позиция 84" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.24 №1" Кол-во: 1700

"Позиция 85" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №100" Кол-во: 25

"Позиция 86" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №1" Кол-во: 2500

"Позиция 87" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.15 №100" Кол-во: 12

"Позиция 88" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.15 №1" Кол-во: 800

"Позиция 89" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.11 №100" Кол-во: 7

"Позиция 90" "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.11 №1" Кол-во: 700

"Позиция 91" "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.24 №100" Кол-во: 30

"Позиция 92" "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.23 №100" Кол-во: 30

"Позиция 93" "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.15 №100" Кол-во: 30

"Позиция 94" "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.11 №100" Кол-во: 30

"Позиция 95" "Лезвие д/шейвера артроскопического INCISOR PLUS ELITE 4,5мм №1" Кол-во: 7

"Позиция 96" "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. нержавеющая сталь Steeluxe р.11 №100" Кол-во: 30

"Позиция 97" "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.23 №1" Кол-во: 300

"Позиция 98" "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.11 №1" Кол-во: 300

"Позиция 99" "Ланцет норма д/взятия капиллярной крови 21G глубина прокола 1,8 №200" Кол-во: 12

"Позиция 100" "Ланцет норма д/взятия капиллярной крови 21G глубина прокола 1,8 №200" Кол-во: 12

"Позиция 101" "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №200" Кол-во: 30

"Позиция 102" "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №200" Кол-во: 40

"Позиция 103" "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №1" Кол-во: 1000

"Позиция 104" "Ланцет атравматический норма, зеленый 1,8мм 21G №200" Кол-во: 12

"Позиция 105" "Ланцет атравматический норма, зеленый 1,8мм 21G №200" Кол-во: 12

"Позиция 106" "Контейнер-приемник к инструменту д/извлечения удаляемых органов ОП нестер. №10" Кол-во: 7

"Позиция 107" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян.,дл.бранш 8мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 108" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян.,дл.бранш 7,8мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 109" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян.,дл.бранш 11мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 110" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., угловой дл.бранш 9мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 111" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., угловой дл.бранш 7мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 112" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш д.3,5мм 6/11,1мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 113" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 9мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 114" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 7мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 115" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 15мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 116" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 11мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 117" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 8,3мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 118" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 6,5мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 119" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 17,5мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 120" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 13,7мм №1" Кол-во: 30

"Позиция 121" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 10,2мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 122" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., врем., изогн. дл.бранш 8мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 123" "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., врем., дл.бранш 10,2мм №1" Кол-во: 6

"Позиция 124" "Клипсы сосудистые ОП фенистрированные 7,8*10*15,5мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 125" "Клипсы сосудистые ОП 9,8*15,3мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 126" "Клипсы сосудистые ОП 8,7*15мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 127" "Клипсы сосудистые ОП 4,4*6,6мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 128" "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,8*9,6мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 129" "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,8*11,0мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 130" "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,5*10,2см №1" Кол-во: 3

"Позиция 131" "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,0*9,0мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 132" "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,8*8,3мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 133" "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,2*7,0мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 134" "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,0*6,5мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 6,8*8,3мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 4,6*7,0мм №1" Кол-во: 3

"Позиция 137" "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 3,3*3,0 №1" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Клипсы средне-большие №18" Кол-во: 5

"Позиция 139" "Инструмент д/остеосинтеза Сверло д.1,6мм 70/18 № 1 19.02" Кол-во: 7

"Позиция 140" "Инструмент д/остеосинтеза Сверло д.1,6мм 44/11 № 1 19.00" Кол-во: 7

"Позиция 141" "Инструмент д/остеосинтеза Сверло 1,2мм 44/10мм прям наконечник №1 519.00" Кол-во: 7

"Позиция 142" "Инструмент д/остеосинтеза Сверло 0,95мм 44/8мм прям наконечник №1 419.00" Кол-во: 7

"Позиция 143" "Имплантат д/остеосинтеза Винт 1,2*4мм №1" Кол-во: 8

"Позиция 144" "Имплантат д/внутр. протезирования сетка комбинированная Пролен+Викрил 15*10см №3" Кол-во: 3

"Позиция 145" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина Т-образная короткая 19,5мм*16,5мм*1мм*5отв. №1" Кол-во: 8

"Позиция 146" "Имплант д/остеосинтеза длинная 22,5мм*16,5мм*1мм 6отв. №1" Кол-во: 8

"Позиция 147" "Имплант д/остеосинтеза С-образная низкопрофильная длинная 36,9мм*8,7мм0,6мм*8отв. №1" Кол-во: 8

"Позиция 148" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 6 отверстий №1 504.01" Кол-во: 8

"Позиция 149" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 6 отверстий №1 50.01" Кол-во: 8

"Позиция 150" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 4 отверстия, №1 04.00" Кол-во: 8

"Позиция 151" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 25.5мм*4,5мм*1мм 4отв. №1 05.00" Кол-во: 8

"Позиция 152" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 16 отверстий №1 404.03" Кол-во: 8

"Позиция 153" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая низкопрофильная, 8 отверстий №1" Кол-во: 8

"Позиция 154" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая низкопрофильная длинная, 4 отверстий №1 505.00" Кол-во: 8

"Позиция 155" "Имплант д/остеосинтеза 6 отв. 34,5мм*4,5мм*1мм №1" Кол-во: 8

"Позиция 156" "Имплант д/остеосинтеза 46,5*4,5*1мм 8отв. №1" Кол-во: 8

"Позиция 157" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина Y-образная короткая 19,5мм*13,5мм*1мм*4отв. №1" Кол-во: 8

"Позиция 158" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина X-образная, короткая №1 13.00" Кол-во: 8

"Позиция 159" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная, правая, длинная №1 07.01" Кол-во: 8

"Позиция 160" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная, левая, длинная №1 07.00" Кол-во: 8

"Позиция 161" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная короткая правая 16,5мм*10,5мм*1мм 4 отв. №1" Кол-во: 8

"Позиция 162" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная короткая левая 16,5мм*10,5мм*1мм*4отв. №1" Кол-во: 8

"Позиция 163" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина C-образная, короткая №1 515.00" Кол-во: 8

"Позиция 164" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина C-образная, короткая №1 15.01" Кол-во: 8

"Позиция 165" "Имплант д/остеосинтеза Минипластина C-образная, короткая №1 15.00" Кол-во: 8

"Позиция 166" "Имплант д/остеосинтеза Микропластина C-образная, №1 415.01" Кол-во: 8

"Позиция 167" "Имплант д/остеосинтеза Винт запасной, 1.5 х 4 мм №1 402.01" Кол-во: 30

"Позиция 168" "Имплант д/остеосинтеза Винт 2.0 х 7 мм №1" Кол-во: 80

"Позиция 169" "Имплант д/остеосинтеза Винт 2.0 х 5.5 мм №1 01.00" Кол-во: 80

"Позиция 170" "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1" Кол-во: 500

"Позиция 171" "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1" Кол-во: 500

"Позиция 172" "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.S №1" Кол-во: 500

"Позиция 173" "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с дуговым фиксатором р.S №1" Кол-во: 500

"Позиция 174" "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1" Кол-во: 1000

"Позиция 175" "Держатель д/лоскута сосудистой ткани №1" Кол-во: 3

"Позиция 176" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.40мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 177" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.38мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 178" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.36мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 179" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.34мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 180" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.32мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 181" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.30мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 182" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.28мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 183" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.26мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 184" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.24мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 185" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.22мм №1" Кол-во: 100

"Позиция 186" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.20мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 187" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.18мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 188" "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.16мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 189" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.54мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 190" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.48мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 191" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.46мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 192" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.42мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 193" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.40мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 194" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.38мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 195" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.36мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 196" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.34мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 197" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.28мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 198" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.26мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.24мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 200" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.18мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 201" "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.16мм №1" Кол-во: 50

"Позиция 202" "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.48мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 203" "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.40мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 204" "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.38мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 205" "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.36мм №1" Кол-во: 10

"Позиция 206" "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.34мм №1" Кол-во: 10