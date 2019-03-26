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    Главная / Торги / R_564_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_564_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907684358Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907684358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_564_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>

    Начальная цена

    15 429 851,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт д/остеосинтеза динамический 12*75мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пластина д/остеосинтеза пяточная левая ширина 44мм дл.60мм на 14 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.200мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.7,0мм дл.280мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.7,0мм дл.260мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.7,0мм дл.240мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.7,0мм дл.220мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.7,0мм дл.200мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий стягивающий д.6,5мм дл.105мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий стягивающий д.6,5мм дл.65мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий стягивающий д.6,5мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий проксимальный д.11мм дл.95мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный стягивающий 3,5*40мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий проксимальный д.11мм дл.90мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий проксимальный д.11мм дл.105мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с огранич. контактом левая ширина 18мм дл.158мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с огранич. контактом левая ширина 18мм дл.194мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с огранич. контактом правая ширина 18мм дл.158мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.10мм дл.300мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.10мм дл.285мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с огранич. контактом правая ширина 18мм дл.194мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с огранич. контактом левая ширина 13,5мм дл.161мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с огранич. контактом левая ширина 13,5мм дл.161мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с огранич. контактом левая ширина 13,5мм дл.197мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с огранич. контактом правая ширина 13,5мм дл.161мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный стягивающий 3,5*42мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная пяточная с угл. стабильностью правая ширина 48мм дл.74мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Пластина д/остеосинтеза фигурная д/дистального отдела плеча 9 отв. правая №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Винт д/остеосинтеза динамический 100мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая широкая с огранич.контактом дл.142мм 8отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая широкая с огранич.контактом 6 отв. 106*17,5*5,2мм №1 94.14.106"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Пластина д/остеосинтеза фигурная д/дистального отдела плеча 9 отв. левая №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая реконструктивная дл.72мм 6отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с правая ширина 16мм дл.300мм на 12 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с левая ширина 16мм дл.300мм на 12 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая ширина 10мм дл.95мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая реконструктивная ширина 11мм дл.120мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая реконструктивная ширина 11мм дл.72мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая реконструктивная ширина 11мм дл.96мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.220мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.240мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.260мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.280мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.9,0мм дл.220мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.9,0мм дл.260мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.68мм на 5 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.100мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.82мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.96мм на 7 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с правая ширина 8мм дл. 78мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с правая ширина 8мм дл. 69мм на 5 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с правая ширина 8мм дл. 60мм на 4 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с правая ширина 8мм дл. 51мм на 3 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с левая ширина 8мм дл. 78мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с левая ширина 8мм дл. 69мм на 5 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с левая ширина 8мм дл. 60мм на 4 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/лучевой кости с у/с левая ширина 8мм дл. 51мм на 3 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Пластина д/остеосинтеза бедренного винта 135град, дл.84мм, 3отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Пластина д/остеосинтеза бедренного винта 135град, дл.132мм, 6отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный левый проксимальный канюлированный д.11мм дл.400мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный правый проксимальный канюлированный д.10мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный правый проксимальный канюлированный д.10мм дл.400мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный правый проксимальный канюлированный д.10мм дл.420мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный правый проксимальный канюлированный д.11мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный правый проксимальный канюлированный д.11мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный правый проксимальный канюлированный д.11мм дл.400мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.320мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.340мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.10мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.11мм дл.320мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.11мм дл.340мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.11мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.11мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости д.11мм дл.400мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.10мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.11мм дл.330мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.11мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.12мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.14мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Пластина д/остеосинтеза бедренного винта 135град, дл.100мм, 4отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный левый проксимальный канюлированный д.11мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный левый проксимальный канюлированный д.11мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный левый проксимальный канюлированный д.10мм дл.420мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный левый проксимальный канюлированный д.10мм дл.400мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный левый проксимальный канюлированный д.10мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный антеградно-ретроградный д/бедренной кости 11*320мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Винт д/остеосинтеза динамический 85мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Винт-заглушка М8 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная дл.144мм 12отв. №1 94.12.144"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная дл.96мм 8отв. №1 94.12.096"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая 120*10*2,5мм 10 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая 72*10*2,5мм 6 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая 96*10*2,5мм 8 отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Пластина д/остеосинтеза бедренного винта 135град, дл.116мм, 5отв. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Винт д/остеосинтеза динамический 90мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий д.6,5мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий д.6,5мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Винт д/остеосинтеза динамический 95мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий д.6,5мм дл.80мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.65мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с левая ширина 16мм дл.180мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с левая ширина 16мм дл.220мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с левая ширина 16мм дл.260мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с правая ширина 16мм дл.180мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с правая ширина 16мм дл.220мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/бедра с у/с правая ширина 16мм дл.260мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Пластина д/остеосинтеза DCS мыщелкового винта 95 град. дл.118мм 6отв. №1 94.28.118"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Винт-заглушка д.7мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная правая ширина 10мм дл.95мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая ширина 12мм дл.112мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич. контактом 106мм 13,5*4,6 6отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич. контактом 142*13,5*4,6мм 8отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич. контактом 16 отв. 286*13,5*4,6мм №1 94.13.286"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич. контактом дл.124мм 7отв. №1 94.13.124"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич. контактом дл.178мм 10отв. №1 94.13.178"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич.контактом 9 отв. 160*13,5*4,6мм №1 94.13.160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая с угл. стабильностью 85*11*2,3мм 6отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая с угл. стабильностью дл.113мм 8отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная с угловой стабильностью 10отв. 141*11*2,3 №1 90.07.10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная с угловой стабильностью 12отв. 169*11*2,3 №1 90.07.12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная с угловой стабильностью 14отв. 197*11*2,3 №1 90.07.14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный проксимальный д/плеча д.8,0мм дл.280мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный проксимальный д/плеча д.9,0мм дл.220мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Стержень д/остеосинтеза интрамедуллярный проксимальный д/плеча д.9,0мм дл.280мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.8,0мм дл.315мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.8,0мм дл.330мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.8,0мм дл.345мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.8,0мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.9,0мм дл.315мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.9,0мм дл.330мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.9,0мм дл.345мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.9,0мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Винт блокирующий проксимальный 4,5*50мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Винт блокирующий проксимальный 4,5*45мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с левая медиальная ширина 13мм дл.139мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с левая медиальная ширина 13мм дл.165мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с левая медиальная ширина 13мм дл.191мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с правая медиальная ширина 13мм дл.139мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с правая медиальная ширина 13мм дл.165мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная д/голени с у/с правая медиальная ширина 13мм дл.191мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.10мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.12мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 155"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.14мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая комбинированная ширина 13,5мм дл.118мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая комбинированная ширина 13,5мм дл.190мм на 12 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 121мм 6 отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 157мм 8отв №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 193мм 10отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с угл. стабильностью 229мм 12отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная с угл. стабильностью дл.114мм 4отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная с угл. стабильностью дл.142мм 6отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с угл.стабильностью 6 отв. 86,5*11*3,2мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с угл.стабильностью дл.112,5мм 8отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с угл.стабильностью дл.138,5мм 10отв. №1 90.06.10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая с угл. стабильностью 215мм*17,5*5,2мм 10отв №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 171"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 174"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.2,7мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Винт д/остеосинтеза компрессионный 30мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 177"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью левая ширина 13,5мм дл.157мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 178"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.238мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 179"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.197мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 180"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.157мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 181"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью левая ширина 13,5мм дл.238мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 182"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью левая ширина 13,5мм дл.197мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 183"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.80мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.48мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.46мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.44мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.42мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.14мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.12мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.10мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.95мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.40мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.120мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.115мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.95мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.90мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.90мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.110мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.105мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.100мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.100мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.6,5мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.6,5мм дл.65мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.6,5мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.45мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.100мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 219"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.105мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 220"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.110мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 221"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.95мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 222"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.90мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 223"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.85мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 224"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный блокирующий деротационный 6,5мм/2,7мм дл.80мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 225"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 226"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 227"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 228"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная для б/берцовой кости лист клевера с угл. стабильностью дл.144мм 6отв. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 229"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная для б/берцовой кости лист клевера с угл. стабильностью дл.179см 8отв. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 230"

    "Пластина д/остеосинтеза Т-образная д/шейки плеча с угл.стабильностью дл.114мм 5отв. №1 90.12.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 231"

    "Пластина д/остеосинтеза Т-образная д/шейки плеча с угл.стабильностью дл.90мм 3отв. №1 90.12.03"

    Кол-во: 15

    "Позиция 232"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.90мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.95мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.85мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 235"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.80мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 236"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.110мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 237"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубки с угл.стабильностью ширина 10,5мм дл.72мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "Винт-заглушка канюлированный №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 239"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.105мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 240"

    "Винт д/остеосинтеза канюлированный проксимальный 11мм/2,7мм дл.100мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 242"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.80мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 243"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 244"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 246"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 247"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 248"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 249"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.42мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 250"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.44мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 251"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.46мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.48мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 253"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 254"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.56мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 255"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.62мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 257"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 258"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубки с угл.стабильностью ширина 10,5мм дл.120мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 263"

    "Винт-заглушка А0 д.8мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 264"

    "Винт-заглушка Остеостаб А0 д.7мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 265"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.5,0мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 266"

    "Стержень д/остеосинтеза гамма сплошной 130 град. 10*240 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 267"

    "Стержень д/остеосинтеза гамма сплошной 130град. 11*240мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 268"

    "Шайба д/остеосинтеза зубчатая, большая д.нар.d-12,внут.d-7 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 269"

    "Винт д/остеосинтеза маллеолярный д.4,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 270"

    "Винт д/остеосинтеза маллеолярный д.4,5мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 271"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.35/14мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 272"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.40/15мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 273"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.45/15мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 274"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 275"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.50/15мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 276"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.55/15мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 277"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный гексагональный д.4,0мм дл.60/15мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 278"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 279"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 280"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 281"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 282"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.65мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 283"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 284"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубки с угл.стабильностью 96*10,5*1,5мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 285"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.5,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 286"

    "Винт д/остеосинтеза стопорный д/гамма стержня №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 287"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.5,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 288"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 289"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 290"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 291"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 292"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 293"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 294"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 295"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 296"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 297"

    "Винт-заглушка А0 д.12мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 298"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 299"

    "Шайба д/остеосинтеза зубчатая д.8мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 300"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.65мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 301"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 302"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 303"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 304"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 305"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.4,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 306"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 307"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 308"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 309"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 310"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 311"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.15мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 312"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 313"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 314"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 315"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.45мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 316"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 317"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 318"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 319"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 320"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 321"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 322"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 323"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий стягивающий д.6,5мм дл.85мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Винт интрамедуллярный стягивающий 3,5*95мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная пяточная с угл. стабильностью правая ширина 48мм дл.64мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с огранич. контактом 11мм дл. 103мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с огранич. контактом 11мм дл. 125мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с огранич. контактом 11мм дл. 77мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с огранич. контактом 11мм дл. 90мм на 7 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная пяточная с угл. стабильностью левая ширина 48мм дл.74мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная пяточная с угл. стабильностью левая ширина 48мм дл.64мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий деротационный д.6,5мм дл.100мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий деротационный д.6,5мм дл.105мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий деротационный д.6,5мм дл.90мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий деротационный д.6,5мм дл.95мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий проксимальный д.11мм дл.100мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Пластина д/остеосинтеза пяточная правая ширина 44мм дл.60мм на 14 отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Пластина д/остеосинтеза фигурная Т-образная малая 57*1,5мм 4отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Пластина д/остеосинтеза фигурная Т-образная малая 67*1,5мм 5отв. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.6,5мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 341"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.6,5мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 342"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.85мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 343"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.85мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 344"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.80мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 345"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.80мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 346"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.75мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 347"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.70мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 348"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.75мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 349"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4,0мм дл.35мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 350"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.70мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 351"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая широкая с угл. стабильностью 175мм 8отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 352"

    "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная правая дл.87мм 4отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 353"

    "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная левая дл.87мм 4отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 354"

    "Пластина д/остеосинтеза крючковидная ключичная правая 3,5*82мм крючок 15мм 6отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 355"

    "Пластина д/остеосинтеза крючковидная ключичная левая 3,5*82мм крючок 15мм 6отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 356"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.65мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 357"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.65мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.90мм 3 отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 359"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.126мм 6отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 360"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.114мм 5отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 361"

    "Пластина д/остеосинтеза д/шейки плеча с угл. стабильностью дл.102мм 4отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 362"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная правая 12*2мм дл.112мм 6отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 363"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая 12*2мм дл.112мм 6отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 364"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.60мм/32мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 365"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.60мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 366"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.55мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 367"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.50мм/16мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 368"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.4,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 50

    Лот 2

    ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>

    Начальная цена

    28 994 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукоятка д/факоэмульсификации №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Кабель биполярный разъем типа Лемо №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Наконечник д/аспирации д/системы офтальмолог. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Наконечник д/аспирации д/системы офтальмолог. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Игла д/факоэмульсификации 2,2мм №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Набор офтальм. д/витреоретинальной тампонады на 30 дней №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Канюля эндолазерная ступенчатая Iridex №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Канюля офтальмологич. с силиконовым наконечником 25G №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Канюля офтальмологич. д/введения силикона VFI №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Наконечник д/системы офтальмолог. Стелларис д/факоэмульсификации №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Пинцет офтальм. витреоретинальный концезахватывающий 25 калибр №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 12"

    "Нож д/пневм. передней витрект. к сист. офтал. STELLARIS Vision Enhancement System №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 13"

    "Набор д/факоэмульсификации №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Раствор красителя 0,5мл офтальм. шприц №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Кольцо офтальм. полимерн. д/расправления хрусталиковой сумки №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Кольцо офтальм. полимерн. д/расправления хрусталиковой сумки №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Ирис-ретрактор полимерный ОП стерил. д/интероперационного расширения зрачка №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Патрубок офтальм. ирригационный д/миникоаксильной процедуры 2,2мм №2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Набор д/системы офтальмолог. Стелларис д/комбинированных процедур G25 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Краситель-капсула Rhex-ID №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Наконечник д/аспирации к системе офтал. STELLARIS Vision Enhancement System №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Наконечник д/ирригации к системе офтал. STELLARIS Vision Enhancement System №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Набор д/факоэмульсификации PREMIUM VACUUM №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 24"

    "Инструмент хир. офтальм. IS24SB/S д/имплантации ИОЛ №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Раствор вискоэластичный 2мл с канюлей шпр. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Инжектор д/имплантации линз ОП стер. 1,85*2,2мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 27"

    "Нож-кератом изогнутый с заточкой вверх 2,2мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 28"

    "Нож офтальм. 0,9мм 20G №1"

    Кол-во: 2000

    Лот 3

    ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>

    Начальная цена

    20 422 445,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эндопротез-сетка Гинефлекс полипропилен. стерил. 10*15см №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 45мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 45мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Эндопротез-сетка Гинефлекс полипропилен. стерил. 20*15см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. усил. 40мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.1, метрич.5 игла колющ. 35мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3,5, рассасыв. игла реж. 30мм 1/2 №25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 40мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.4/0 метрич. 1,5 игла колющ. 18мм 1/2 №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 25мм 1/2 №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 45мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 30мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Материал хир. шовный стер. нить 150см-петля, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 45мм 1/2 №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 30см/30см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.2, метрич.5, круч. без иглы катушка №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.1, метрич.4 круч. б/иглы катушка №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Материал хир. шовный Даклон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 две иглы колющ. 70мм прям. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 25мм 1/2 №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 25мм 1/2 №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 20мм 1/2 №25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2/0, метрич.3, плетен. без иглы №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. легкий 8см/12см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. легкий 6см/11см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 26мм 3/8 №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Сетка хир. д/операционного лечения грыжи 300мм*300мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Материал хир. шовный Фторэкс стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 35мм 1/2 №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Материал хир. шовный Унифлекс стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 45мм 1/2 №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Материал хир. шовный стер. нить 150см, р.0, метрич.3,5 плетен. б/иглы №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 30"

    "Материал хир. шовный стер. нить 150см, р.2, метрич.5, плетен. б/иглы №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 31"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 50см, р.0, метрич.3,5 плетен. игла реж. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 50см, р.1, метрич.4, плетен. игла реж. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Материал хир. шовный Унифлекс стер. нить 75см, р.6/0, метрич.0,7 игла колющ. 15мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2, метрич.5, круч. игла реж. 45мм 1/2 №20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Материал хир. шовный стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 36"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Материал хир. шовный Капрогент стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Материал хир. шовный Капрогент стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 48мм 1/2 №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 40"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 26мм 5/8 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 41"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 100см, р.4/0 метрич.1,5 две иглы колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 100см, р.4/0 метрич.1,5 две иглы колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 круч. игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 45"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.4/0 метрич. 1,5 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 46"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 15мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 100м, р.3/0 метрич.3 игла колющ. 35мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 48"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 49"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2, плетен. рассасыв. игла колющ. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 150см, р.4/0, метрич.2, рассасыв. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.3-4 метрич.6 круч. без иглы катушка №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Сетка хир. д/лечения грыжи 300мм*300мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/20см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 20см/10см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/10м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 6см/11см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/15см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, круч. игла реж. 25мм 1/2 №25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 75см, р.1, метрич.4, плетен. игла колющ. 35мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 63"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 30мм 1/2 белый №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 64"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 35мм 1/2 белый №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.3-4, метрич.6 без иглы №20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 67"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 100см, р.0 метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 68"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 69"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.6/0, метрич.0,7 игла колющ. 15мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 70"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 20м р.3-4 метрич. 6 круч. без иглы №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 71"

    "Материал хир. шовный ПГА Рапид стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 72"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 рассасыв. синтетич. игла колющ. 45мм 1/2 фиол. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 100см, р.0 метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.2/0, метрич.3, круч. б/иглы катушка №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 75"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 90см, р.5/0 метрич. 1 иглы колющ. *2 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 76"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 77"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла реж. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 79"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 80"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 20м р.2 метрич. 5 круч. без иглы №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 81"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.1, метрич.4, круч. игла реж. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 82"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 83"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.1, метрич.5 игла колющ. 40мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 84"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 150см, р.3/0, метрич.3 б/иглы №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 85"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, круч. белая игла колющ. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 86"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 87"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75м, р.2/0,метрич.3 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 88"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 89"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 90"

    "Материал хир. шовный ПГА Рапид стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 15мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 91"

    "Материал хир. шовный ПГА Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 92"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, плетен. без иглы №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 93"

    "Материал хир. шовный Кетгут простой полиров. стер. нить 150см, р.1, метрич.5 б/иглы №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 94"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 150см, р.0, метрич.4 без иглы №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 95"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 96"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 150см, р.2, метрич.6 б/иглы №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 97"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 20м р.1 метрич. 4 круч. без иглы №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 98"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 99"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 100"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2, метрич.5, плетен. без иглы №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 101"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.3/0, метрич.3 игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 102"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2/0, метрич.3, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 103"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2, метрич.5, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 104"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 105"

    "Материал хир. шовный стер. нить 150см, р.1, метрич.4, плетен. б/иглы №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 106"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 20мм 3/8 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 107"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла реж. 25мм 3/8 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 108"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.1, метрич.4, круч. игла реж. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 109"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.2, метрич.5, круч. игла реж. 35мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 110"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 111"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.0, метрич.3,5 б/иглы №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 112"

    "Материал хир. шовный Моносорб стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 15мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 113"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 114"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 115"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 50см, р.2/0, метрич.3 плетен. игла реж. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Материал хир. шовный Лавсан стер. нить 50см, р.3/0, метрич.2 плетен. игла реж. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.6/0, метрич.0,7 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 118"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 119"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 100см, р.6/0 метрич.0,7 две иглы колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 120"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 121"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 122"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 круч. игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 123"

    "Материал хир. шовный Фторэкс стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, плетен. игла реж. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 124"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 100см, р.5/0 метрич.1 две иглы колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 125"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 100см, р.1, метрич.5 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 126"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 127"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 128"

    "Материал хир. шовный Ультрасорб стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 129"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 130"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.0, метрич.3,5 плетен. б/иглы №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 131"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.0, метрич.3,5 круч. без иглы №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 132"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.2, метрич.5 рассасыв. синтетич. игла колющ. 50мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 133"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 8см/12см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 134"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2, плетен. рассасыв. игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 135"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 20м р.2/0 метрич. 3 круч. без иглы №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 136"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 1000

    Лот 4

    ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

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    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>

    Начальная цена

    357 496,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щипцы д/эндоскопии Karl Storz д/захватывания фрагм.камней 2-подвижные бранши СН 04/60см №1 27424R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Циркуль по Кастровьехо 87мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. карбон. сталь р.24 №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 6"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.20 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.11 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Нож д/снятия швов ОП стер. №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 10"

    "Нож д/микротома д/микротома CUT 6062 высокого профиля №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор трубок д/гистероскопии с двумя иглами ОП стер. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.24 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.15 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.11 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. углеродистая сталь р.10 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Зонд ушной пуговчатый Воячека 80мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Зеркало гинекологическое по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.2 №1"

    Кол-во: 3731

    "Позиция 19"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.L №1"

    Кол-во: 472

    "Позиция 20"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.М №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.М №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Зажим д/удаления №6"

    Кол-во: 5

    Лот 5

    ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>

    Начальная цена

    268 677,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство дренирующее с дренажом Ульмера СН 08 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Устройство дренирующее 30мл с дренажом Редона СН 06 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Устройство д/дренирования ран с баллоном 500см.куб ОП №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Устройство д/дренирования ран с баллоном 250см.куб ОП №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 8.5 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 8.0 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.5 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 9.0/104мм/5,5мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.0/97мм/6,5мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Трубка мед. ПВХ д/катетеризац. зондир. дрениров. д.вн.7,0мм/толщ.стенки 1,5мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Трубка мед. ПВХ д/катетеризац. зондир. дрениров. д.вн.5,0мм/толщ.стенки 1,5мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Трубка дренажная резиновая 5кг тип II 5*1,5мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Трубка дренажная ПВХ D8,0мм метр №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Трубка дренажная ПВХ D10,0мм метр №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Троакар-катетер д/дренирования плевральной полости ОП стер. СН 16/35см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Набор трубок д/ирригации с двумя пункционными канюлями ОП стер. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Набор д/эпидуральной анестезии игла Туохи G18, катетер, фильтр, LOR-шприц №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Набор д/катетеризации вен 2,1*1,4-1,2 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Набор д/дренирования плевральной полости 3-ходовой №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Мочеприемник 2л прикроватный со спускным краном длина трубки 90см №1"

    Кол-во: 182

    "Позиция 22"

    "Мочеприемник 2000мл прикроватный ОП стер. с прямым сливом №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/38см №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/38см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 27"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/38см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Катетер д/гемодиализа двухпросветн. 12Fr/20см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Канюля назальная кислородная р.L №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Зонд-обтуратор пищеводно-желудочный резин. СН 23 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Зонд силиконовый д/декомпрессии ЖКТ с наконечником в виде оливы 8*5мм дл.3000мм №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Зонд силиконовый д/остан. кровотеч. из вен пищевода тип Блэкмора д.6мм дл.1000мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 36"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 08/76см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 16/50см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 38"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 14/50см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Жгут для в/в манипуляций взрослый 400мм/25мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Грелка резиновая тип Б-3 №1"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>

    Начальная цена

    65 959,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр дых. бактериальновирусный HMEF стерильный №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 2"

    "Фильтр антибактериальный д/снижения апирогенности воды д.8см дл.35см №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Абсорбент 5л/4,5кг Натронная известь канистра цветоинд. бел.-фиол. №1"

    Кол-во: 2

    Лот 7

    ЛОТ №7<Медицинские изделия_7>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №7<Медицинские изделия_7>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7<Медицинские изделия_7>

    Начальная цена

    689 649,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шприц карпульный 3 кольца с насадкой №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шприц 200мл колба д/рентген./магнит.веществ. к инъектору Vistron MEDRAD №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Шприц 190мл д/инъекционной системы MEDRAD Salient ОП стер. с трубкой №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Шприц 150см3 Ш-712 д/промывания полостей с силик.кольцом на поршне с двойной шкалой №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Устройство для переливания крови 1,2*40мм №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 6"

    "Устройство д/исследований проб крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП нестер. №100"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Удлинитель ПВХ тип соед. Луер Лок ОП стер. д.1,5мм дл.150см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Система трансфузионная ОП пластик. игла 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Система инфузионная ОП с иглой 21G 0,8*38мм №1"

    Кол-во: 25030

    "Позиция 10"

    "Система инфузионная ОП пластик. игла G21*0,80мм*40мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с натрий-гепарином ОП стер. с капилляром №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 13"

    "Игла хир. 4В1 1,1*30 изогн 4/8 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Игла хир. 4В1 1,0*45 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Игла хир. 4В1 0,7*28 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Игла хир. 4А1 0,9*22 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Игла хир. 4А1 0,6*30 изогн. 4/8 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Игла хир. 4А1 0,6*20 изогн. 4/8 №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Игла хир. 3А1 0,6*20 изогн. 3/8 №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G25*0,50мм*88мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G22*0,70мм*88мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G20/0,90мм/88мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G19*1,10мм*88мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G18*1,30мм*88мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Игла д/взятия крови ОП стер. 21G 1/2 0,8*38мм №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21*0,80мм*38мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя G21*0,80мм*38мм №100"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21*0,80мм*38мм №1"

    Кол-во: 1684

    "Позиция 29"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G20*0,90мм*38мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21/0,80мм/38мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21/0,80мм/38мм №1"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 32"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя Bodywin 22G*1 1/2 0,7*38 №100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Игла биопсийная д/авт. биопсийной системы Magnum 16G дл.160мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/60мм №100"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/30мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,35мм/50мм №8"

    Кол-во: 225

    "Позиция 37"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,18мм/8мм №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Игла хир. 4В1 0,6*20 №1"

    Кол-во: 50

    Лот 8

    ЛОТ №8<Медицинские изделия_8>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №8<Медицинские изделия_8>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8<Медицинские изделия_8>

    Начальная цена

    6 380,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульсоксиметр медицинский YX300 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Мундштук картонный ОП д/спирометрии 27мм*65мм*1мм №1"

    Кол-во: 500

    Лот 9

    ЛОТ №9<Медицинские изделия_9>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №9<Медицинские изделия_9>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9<Медицинские изделия_9>

    Начальная цена

    137 193,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка рентгеновская мед. 35*43 №125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская мед. 20*25 №125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Пленка рентгеновская мед. д/маммографии 18см/24см №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Пленка рентгеновская мед. д/стоматологии интраоральная 30,5мм/40,5мм №100"

    Кол-во: 2

    Лот 10

    ЛОТ №10<Медицинские изделия_10>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №10<Медицинские изделия_10>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №10<Медицинские изделия_10>

    Начальная цена

    979 268,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фиксаж 2*5л/2*1,25л автомат. жидк. для 40л готового раствора №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Трубка соединительная дренажная ОП д/аспирационного наконечника 1/4*3,0м №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Трубка соединительная дренажная ОП д/аспирационного наконечника 1/4''*1.8 м. №1 0619-00-18"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Система родовспоможения вакуумная №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Проявитель и восстановитель 2*5л/4*0,5л жидк. конц. 3-х компонентный для 40л готового раствора №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ латексные д.28мм дл.200мм №200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Пленка рентгеновская мед. 18*24 №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Пинцет ОП стерильн. 15см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Наконечник д/кружки Эсмарха ОП стер. взрослый НКЭцо №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Набор д/новорожденных идентификационный браслет и медальон голубой №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Мочеприемник 2л прикроватный с клапаном и сливом 90см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*280мм*173л №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Комплект белья акушерский из нетканого материала ОП стер. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 15"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 16"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Катетер пупочный ОП стер. с РКП, ПВХ СН 06/40см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "Катетер пупочный ОП стер. с РКП СН 06/50см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Катетер в/в стер. 22G №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Катетер в/в стер. 20G №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Катетер в/в KD-FIX стер. 18G №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 22"

    "Канюля назальная ОП стер. кислородная с удлиненной трубкой р.L 2м №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G22 дл.25мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G20 дл.33мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G18 дл.33мм №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 27"

    "Зонд урогенитальный цитощетка ОП стер. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 28"

    "Зонд урогенитальный комбинированный тип F1 ОП стер. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 29"

    "Зонд урогенитальный тип F-Комбинированный ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 08/40см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 10/45см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 08/45см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 06/45см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Зеркало гинекологическое по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 35"

    "Зажим д/пуповины одноразовый стер. пластик №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 36"

    "Бумага диагр. д/ЭКГ 143мм*150мм*300л №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 37"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.2,8г/м2 пар №50"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 38"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ латексные №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 39"

    "Зажим пупочный ОП стер. №1"

    Кол-во: 2000

    Лот 11

    ЛОТ №11<Медицинские изделия_11>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №11<Медицинские изделия_11>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №11<Медицинские изделия_11>

    Начальная цена

    391 490,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластырь мед. фиксирующий д/фиксации катетеров ОП стер. на полимерной основе 6см*8см №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Пеленки 60см*60см №30"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Марля мед. на втулке ОП нестер. фас. по 1000м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Бинт марл. ОП нестер. 7м*14см пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г №1"

    Кол-во: 300

    Лот 12

    ЛОТ №12<Медицинские изделия_12>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №12<Медицинские изделия_12>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №12<Медицинские изделия_12>

    Начальная цена

    2 169 611,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шприц туберкулиновый ОП 1мл трехкомп. тип соед. Луер игла надетая G27*0,40мм*13мм №1"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 2"

    "Шприц мед. инъекц. ОП 50/60мл трехкомп. тип соед. Луер игла приложенная G21*0,80мм*40мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Шприц мед. инъекц. ОП 50/60мл трехкомп. тип соед. катетерный б/иглы №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Система трансфузионная ОП д/переливания крови №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Система инфузионная ОП с пласт. шипом luer-slip 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 6"

    "Помпа микроинфузионная 275мл ОП стер. с регулируемой скоростью потока 4,6,8,10мл/час без болюса №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Набор перфузионный ОП стер. тип соед. Луер G27 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Набор перфузионный ОП стер. тип соед. Луер G25 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Набор перфузионный ОП стер. тип соед. Луер G24 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Набор перфузионный ОП стер. тип соед. Луер G23 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Набор перфузионный ОП стер. тип соед. Луер G21 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "Канюля в/в с портом ОП стер. G24/0,70мм/19мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Канюля в/в с портом ОП стер. G22/0,90мм/25мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Канюля в/в с портом ОП стер. G20/1.1мм/32мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Канюля в/в с портом ОП стер. G18/1,30мм/45мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0.8*40мм 21G №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Игла инъекц. ОП стер. G20*0.90мм*40мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 18"

    "Игла инъекц. ОП стер. 1,2*40мм 18G №100"

    Кол-во: 1000

    Лот 13

    ЛОТ №13<Медицинские изделия_13>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №13<Медицинские изделия_13>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №13<Медицинские изделия_13>

    Начальная цена

    5 737 620,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластырь мед. фиксирующий д/фиксации катетеров ОП стер. на полимерной основе 6см*8см №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Пластырь фиксирующий стер. на нетканной основе д/фиксации катетеров 10см/10см №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пластырь фиксирующий стер. на нетканной основе д/фиксации катетеров 5см/5см №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Пластырь мед. фиксирующий 6см*75см №20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Пластырь фиксирующий мед. 5см*1000см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 9см*10см №30"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 10см*25см №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 10см*20см №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 9см*15см №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 9см*10см №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 6см*7см №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Пластырь фиксирующий стер. на нетканной основе д/фиксации катетеров 8*17см №25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Пластырь мед. фиксирующий ОП стер. 5,8см*8,3см №50"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Пластырь фиксирующий мед. 15см*1000см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Пластырь фиксирующий мед. 20см*1000см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 16"

    "Пластырь фиксирующий мед. 2,5см*500см рулон №12"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Пластырь фиксирующий 4см/100см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Пластырь мед. фиксирующий ОП стер. 6,5см*9,5см №50"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "Пластырь фиксирующий мед. 10см*1000см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Пластырь фиксирующий мед. 2,5см*500см рулон №12"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Пластырь фиксирующий мед. 2,5см*500см рулон №12"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 9см*15см №30"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Пластырь фиксирующий мед. 6см*100см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 6см*7см №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 25"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 10см*25см №25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 26"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 10см*20см №25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Пластырь фиксирующий 6см/500см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Пластырь мед. фиксирующий д/фиксации катетеров ОП стер. на нетканной основе 6см*8см №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Пластырь фиксирующий мед. 8*100см №1"

    Кол-во: 500

    Лот 14

    ЛОТ №14<Медицинские изделия_14>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №14<Медицинские изделия_14>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №14<Медицинские изделия_14>

    Начальная цена

    544 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катетер урологич.l типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/28см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 06/28см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Мочеприемник 100мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 22/39см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/39см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/39см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/39см №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 8"

    "Зеркало гинекологическое тип В ОП стер. с фиксатором трещетка р.М №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 9"

    "Зеркало гинекологическое тип А ОП стер. с винт. фиксатором р.М №1"

    Кол-во: 3000

    Лот 15

    ЛОТ №15<Медицинские изделия_15>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №15<Медицинские изделия_15>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №15<Медицинские изделия_15>

    Начальная цена

    523 554,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоски индикаторные д/контроля концентр. раб.растворов дез.средств Тефлекс и МультиДез конц. по препарату 0,1-10% №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Мультидез-Тефлекс 500мл с дозатором №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Мультидез-Тефлекс 1л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Дез. средство ТефлексА 100мл кожный антисептик с дозатором №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 5"

    "Дез. средство ТефлексА 1л кожный антисептик с дозатором №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Дез. средство Мультидез 1л концентрат №1"

    Кол-во: 500

    Лот 16

    ЛОТ №16<Медицинские изделия_16>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №16<Медицинские изделия_16>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №16<Медицинские изделия_16>

    Начальная цена

    321 443,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штифт д/остеосинтеза канюлированный с цанговым разъемом, д/плеча д.8мм дл.220мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Шило д/остеосинтеза №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стержень резьбовой L-200мм №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "Скусыватель д/стержней цилиндрических №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ретрактор №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубчатая дл.98мм 8отв. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Отвертка д/остеосинтеза шестигранная с рукояткой S=5,0мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Отвертка большая под съемную рукоятку с шестигранником д.3,5мм дл.140мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кронштейн с резьбовым хвостовиком и с 4 отверстиями №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Кронштейн с резьбовым хвостовиком и с 3 отверстиями №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Кронштейн с резьбовым хвостовиком и с 2 отверстиями №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Кронштейн с резьбовым хвостовиком и с 1 отверстием №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Кольцо д/аппарата Илизарова нержав. сталь д.200мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Кольцо д/аппарата Илизарова нержав. сталь д.180мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Кольцо д/аппарата Илизарова нержав. сталь д.160мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Ключ д/остеосинтеза д/винтов и крючков №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Инструмент д/остеосинтеза удерживатель д/винтов и крючков №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Инструмент д/остеосинтеза Измеритель длины канала №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Инструмент д/остеосинтеза Измеритель гибкий №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Изгибатель №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Дистрактор №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Гайка М6 нерж.сталь №1"

    Кол-во: 148

    "Позиция 23"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный 3,5*14мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный дифференциальна резьба д.4мм дл.60мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный дифференциальна резьба д.4мм дл.58мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный дифференциальна резьба д.4мм дл.55мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный дифференциальна резьба д.4мм дл.52мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный дифференциальна резьба д.4мм дл.48мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный дифференциальна резьба д.4мм дл.42мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Болт-спицефиксатор д/остеосинтеза с отверстием д.2,2-2,4мм дл.32,6-33мм №1"

    Кол-во: 148

    Лот 17

    ЛОТ №17<Медицинские изделия_17>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №17<Медицинские изделия_17>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №17<Медицинские изделия_17>

    Начальная цена

    7 226 613,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии 10см/10см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики твердой мозговой оболочки 100мм/100мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики твердой мозговой оболочки 100мм/100мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики твердой мозговой оболочки 100мм/100мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Эндопротез полимерн.для восст хир. Реперен-ТМО-2 12*12см армир. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Шпатель мед. дерев. ОП стер. 140*18мм №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 7"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Шпатель д/языка дерев. д/взрослых ОП стер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Устройство д/дренирования ран с баллоном 500см.куб ОП №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Устройство д/дренирования ран с баллоном 250см.куб ОП №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Спица д/скелетного вытяжения типа Киршнера с трехгранной заточкой 1,5*300мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Спица д/скелетного вытяжения с трехгранной заточкой типа Киршнера 1,8*400 №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 13"

    "Спица д/остеосинтеза с упорной площадкой с перьевидной заточкой нестер. 1,5*300мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Спица д/остеосинтеза д.1,5мм дл.630мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Скобки д/герниостеплеру эндоскопич. №10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. детский №2000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №2000"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.23 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 19"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 20"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.23 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 21"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 22"

    "Система нейрохирургическая имплант. шунтирующая №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Система нейрохирургическая имплант. шунтирующая №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Система нейрохирургическая имплант. шунтирующая №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Сверло д/остеосинтеза прям. наконечник нержав. сталь д.0,95мм дл.23/9мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Сверло д/остеосинтеза прям. наконечник нержав. сталь д.0,95мм дл.21/7мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Проволока д/остеосинтеза серкляжная д.1,0 мм дл.10м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Проволока д/остеосинтеза серкляжная д.0,5мм дл.10м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Проводник д/проволочных пил 335мм №1 П-126"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Пластина д/остеосинтеза узкая прямая с у/с с о/к 208*13*4,5 мм 10 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Пластина д/остеосинтеза узкая прямая с у/с с о/к 168*13*4,5 мм 8 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Пластина д/остеосинтеза узкая прямая с у/с с о/к 148*13*4,5мм 7 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Пластина д/остеосинтеза угл.130гр.,клинок 90мм 5 отв. диаф.91*16*6мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Пластина д/остеосинтеза угл.130гр.,клинок 70мм 6отв. диаф.107*16*6мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Пластина д/остеосинтеза угл.130гр.,клинок 70мм 5 отв. диаф.91*16*6мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Пластина д/остеосинтеза Т-образная д/шейки плеча с угл.стабильностью дл.73мм 4отв. №1 5.2513.04"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная ширина 10мм дл.84мм на 7 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная ширина 10мм дл.60мм на 5 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная дл.96мм 8отв. №1 94.12.096"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная 96*10*3мм 8 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная 120*10*3мм 10 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с огранич. контактом 106мм 13,5*4,6 6отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая реконструктивная дл.72мм 6отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Пластина д/остеосинтеза перфорированная сферическая R170мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Пластина д/остеосинтеза перфорированная сферическая R100мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.96мм на 7 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая 1/3 трубки ширина 10мм дл.82мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная правая ширина 10мм дл.95мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая ширина 12мм дл.112мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая ширина 10мм дл.95мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная правая дл.87мм 4отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная левая дл.87мм 4отв. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом правая дл.197мм 8отв. №1 5.704.08П"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом правая дл.161мм 6отв. №1 5.704.06П"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом левая дл.197мм 8отв. №1 5.704.08Л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/бедра с угл. стабильностью с огранич. контактом левая дл.161мм 6отв. №1 5.704.06Л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Пластина д/остеосинтеза тип ДБВ с огранич. контактом ширина 18мм на 4 отв. угл. 135 гр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к ширина 14мм дл.164мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.236мм на 4+10 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.236мм на 4+10 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.196мм на 11 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.178мм на 10 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.160мм на 9 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.142мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая узкая с о/к д/большеберцовой кости ширина 13,5мм дл.124мм на 7 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая д/плеча и предплечья с угл. стабильностью ширина 11мм дл.97мм на 7 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая д/плеча и предплечья с угл. стабильностью ширина 11мм дл.83мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Пластина д/остеосинтеза опорная д/латерального мыщелка бедра с угл. стабильностью левая ширина 14мм дл.187мм на 7 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая опорная с угл. стабильностью правая 260мм 10отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая опорная с угл. стабильностью левая 260мм 10отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Пластина д/остеосинтеза крючковидная ключичная с огранич. контактом правая ширина 11мм дл.95мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная с о/к с угл. стабильностью правая ширина 14мм дл.158мм на 11 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная с о/к с угл. стабильностью левая ширина 14мм дл.158мм на 11 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная правая ширина 10мм дл.98мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Пластина д/остеосинтеза дистальная двухсегментная д/шейки плеча 47мм №1 702.14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Пластина д/остеосинтеза Т-образная с у/с проксимальная 222*12*4мм 14отв. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная правая дл.116мм 6отв. №1 4.2425.06П"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Пластина д/остеосинтеза L-образная опорная левая дл.116мм 6отв. №1 4.2425.06Л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Отвертка д/остеосинтеза под угловой наконечник 1,2*25мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Отвертка д/остеосинтеза под угловой наконечник 1,2*20мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Отвертка д/остеосинтеза под угловой наконечник 0,8*17мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Отвертка д/остеосинтеза поворотная S=1,2мм 17см №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.24 №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.24 №1"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 85"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 86"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 87"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.15 №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.15 №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 89"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.11 №100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 90"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.11 №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 91"

    "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.24 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.23 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.15 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Лезвие хир. нержав. сталь ОП стер. р.11 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Лезвие д/шейвера артроскопического INCISOR PLUS ELITE 4,5мм №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 96"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. нержавеющая сталь Steeluxe р.11 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.23 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 98"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из нержавеющей стали STEELUXE р.11 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 99"

    "Ланцет норма д/взятия капиллярной крови 21G глубина прокола 1,8 №200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "Ланцет норма д/взятия капиллярной крови 21G глубина прокола 1,8 №200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 101"

    "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №200"

    Кол-во: 40

    "Позиция 103"

    "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 104"

    "Ланцет атравматический норма, зеленый 1,8мм 21G №200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "Ланцет атравматический норма, зеленый 1,8мм 21G №200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "Контейнер-приемник к инструменту д/извлечения удаляемых органов ОП нестер. №10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 107"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян.,дл.бранш 8мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян.,дл.бранш 7,8мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян.,дл.бранш 11мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., угловой дл.бранш 9мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., угловой дл.бранш 7мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш д.3,5мм 6/11,1мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 9мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 7мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 15мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., прямой дл.бранш 11мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 8,3мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 6,5мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 17,5мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 13,7мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 121"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., постоян., изогн. дл.бранш 10,2мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., врем., изогн. дл.бранш 8мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Клипсы сосудистые нейрохир.стандарт., титан., врем., дл.бранш 10,2мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 124"

    "Клипсы сосудистые ОП фенистрированные 7,8*10*15,5мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Клипсы сосудистые ОП 9,8*15,3мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Клипсы сосудистые ОП 8,7*15мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Клипсы сосудистые ОП 4,4*6,6мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,8*9,6мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,8*11,0мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,5*10,2см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 7,0*9,0мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,8*8,3мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,2*7,0мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Клипсы нейрохир. Стандартные ОП 6,0*6,5мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 6,8*8,3мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 4,6*7,0мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Клипсы нейрохир. мини-клипса ОП 3,3*3,0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Клипсы средне-большие №18"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Инструмент д/остеосинтеза Сверло д.1,6мм 70/18 № 1 19.02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 140"

    "Инструмент д/остеосинтеза Сверло д.1,6мм 44/11 № 1 19.00"

    Кол-во: 7

    "Позиция 141"

    "Инструмент д/остеосинтеза Сверло 1,2мм 44/10мм прям наконечник №1 519.00"

    Кол-во: 7

    "Позиция 142"

    "Инструмент д/остеосинтеза Сверло 0,95мм 44/8мм прям наконечник №1 419.00"

    Кол-во: 7

    "Позиция 143"

    "Имплантат д/остеосинтеза Винт 1,2*4мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 144"

    "Имплантат д/внутр. протезирования сетка комбинированная Пролен+Викрил 15*10см №3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина Т-образная короткая 19,5мм*16,5мм*1мм*5отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 146"

    "Имплант д/остеосинтеза длинная 22,5мм*16,5мм*1мм 6отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Имплант д/остеосинтеза С-образная низкопрофильная длинная 36,9мм*8,7мм0,6мм*8отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 6 отверстий №1 504.01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 149"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 6 отверстий №1 50.01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 150"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 4 отверстия, №1 04.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 25.5мм*4,5мм*1мм 4отв. №1 05.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 152"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая, 16 отверстий №1 404.03"

    Кол-во: 8

    "Позиция 153"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая низкопрофильная, 8 отверстий №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 154"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина прямая низкопрофильная длинная, 4 отверстий №1 505.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 155"

    "Имплант д/остеосинтеза 6 отв. 34,5мм*4,5мм*1мм №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 156"

    "Имплант д/остеосинтеза 46,5*4,5*1мм 8отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 157"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина Y-образная короткая 19,5мм*13,5мм*1мм*4отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина X-образная, короткая №1 13.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная, правая, длинная №1 07.01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная, левая, длинная №1 07.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная короткая правая 16,5мм*10,5мм*1мм 4 отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 162"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина L-образная короткая левая 16,5мм*10,5мм*1мм*4отв. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 163"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина C-образная, короткая №1 515.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 164"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина C-образная, короткая №1 15.01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 165"

    "Имплант д/остеосинтеза Минипластина C-образная, короткая №1 15.00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "Имплант д/остеосинтеза Микропластина C-образная, №1 415.01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 167"

    "Имплант д/остеосинтеза Винт запасной, 1.5 х 4 мм №1 402.01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 168"

    "Имплант д/остеосинтеза Винт 2.0 х 7 мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 169"

    "Имплант д/остеосинтеза Винт 2.0 х 5.5 мм №1 01.00"

    Кол-во: 80

    "Позиция 170"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 171"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 172"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 173"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с дуговым фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 174"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.S №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 175"

    "Держатель д/лоскута сосудистой ткани №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 177"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 178"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 179"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 180"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 182"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 183"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 185"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 186"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 187"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 188"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 189"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.54мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.48мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.46мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.42мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 201"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.16мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 202"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.48мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.38мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.36мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.32мм №1"

    Кол-во: 10

    Лот 18

    ЛОТ №18<Медицинские изделия_18>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №18<Медицинские изделия_18>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №18<Медицинские изделия_18>

    Начальная цена

    2 665 856,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 7.0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 8.5 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 9.0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 9.0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 9.5 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Трубка перистальтического насоса д/гематологич. анализатора МЕК-6318, 7222К №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Трубка перистальтического насоса д/гематологич. анализатора МЕК-7300 К №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Трубка д/помпы артроскопической Dyonics 25 кассета одного дня №1 7211007"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Трубка д/помпы артроскопической Dyonics 25 поциентский набор №1 7211008"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.5 №1 8848005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Маска анестезиологическая силикон. многораз. анатомич. ClearFlex Economy р.4 №1 8848004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Маска анестезиологическая Апексмед р.XL №1 0127-00-07"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Маска анестезиологическая Апексмед р.M №1 0127-00-05"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Маска анестезиологич. лицевая наркозная с валиком р.6 №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Маска анестезиологич. лицевая наркозная с валиком р.5 №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Маска анестезиологич. лицевая наркозная с валиком р.5 №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Маска анестезиологич. лицевая наркозная с валиком р.4 №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Фильтр антибактериальный д/снижения апирогенности воды д.8см дл.35см №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Абсорбент 5л углекислого газа цветоинд. бел.-фиол №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Абсорбент 5л/4,5кг Натронная известь канистра цветоинд. бел.-фиол. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Абсорбент углекислого газа 5кг №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.5/110мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.4/100мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.4/90мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.4/100мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела р.5/120мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Соединитель дых. контура угловой с портом Луер 15M, 22M/15F №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Наконечник 100-1000 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Наконечник 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Коннектор дых.контура Y-образный с двумя портами Луер 22М, 22М, 22М/15F №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Контур дых. растяг. 1,8м с Y-образным коннектором с портом, доп. шланг 0,8м,взросл. №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Гель для УЗИ сред. вязкости окрашенный 250г фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Гель для УЗИ Медиагель сред. вязкости цветной 1кг фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Чехол д/шнура и трубок стер. пл.42г/см2 спанбонд 240см*15см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.5 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.5/99мм/6мл №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 45"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 9.0/104мм/5,5мл №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 46"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты с внутр. канюлей ID 8.0 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 47"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты с внутр. канюлей ID 8.5 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 48"

    "Трубка трахеостомическая без манжеты с внутр. канюлей ID 9.0 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 49"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 8.0/87мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 8.0/87мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 51"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. с РКП ID 9.0/87мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 52"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой с внутр. канюлей ID 8.0 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 53"

    "Датчик пульсоксиметрии SPO2 д/взрослых весом более 40кг и новорожд. до 3х кг №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Фильтр бактериальновирусный 80мл объем дыхания 300-1200мл коннекторы 22мм/15мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 5.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 2.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.0мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 3.5мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 5.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 4.5мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 65"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 4.0мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Емкость увлажнителя Aquapack с кислородным адаптером, стерильная очищенная вода 340мл №1 400340"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "Индикатор повышения температуры +8С ОП №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 69"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 8.0/97мм/6,5мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 72"

    "Фильтр дых. бактериальновирусный HMEF стерильный №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 73"

    "Фильтр дых. бактериальновирусный с тепловлагообменником №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 75"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 76"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 77"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 8.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 79"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 81"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.5 315см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.0 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 83"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.0 310см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 84"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 85"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 86"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 87"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 88"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи с РКП ID 7.5 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Гель для УЗИ сред. вязкости цветной 5кг кан. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Маска анестезиологическая р.S №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 8.0 №1"

    Кол-во: 200

    Лот 19

    ЛОТ №19<Медицинские изделия_19>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №19<Медицинские изделия_19>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №19<Медицинские изделия_19>

    Начальная цена

    1 929 368,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зонд-тампон дерево+хлопок ОП стер. в пробирке 12мм/150мм №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Катетер Малекота урологический Апексмед ОП стер. СН 24/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Катетер Малекота урологический Апексмед ОП стер. СН 24/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Катетер Малекота урологический ОП стер. СН 32/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Катетер Малекота урологический ОП стер. СН 30/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Катетер Малекота урологический ОП стер. СН 28/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Катетер Малекота ОП стер. СН 36/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Катетер Малекота ОП стер. СН 34/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Катетер Малекота ОП стер. СН 26/40см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Дренаж пассивный однопросветный по Шарьеру р.26 №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Трубка соединительная дренажная ОП д/аспирационного наконечника 1/4''*1.8 м. №1 0619-00-18"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Катетер вентрикулярный силикон. рентгеноконтраст. д.2,5мм дл.250мм №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Зонд-обтуратор пищеводно-желудочный резин. СН 23 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Устройство дренирующее с дренажом Ульмера СН 08 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Устройство дренирующее 30мл с дренажом Редона СН 06 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Устройство дренирующее 30мл с дренажом Редона СН 06 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Катетер Фолея ОП стер. 2-ход. СН 12 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. женский силиконизир.латекс СН 10/3мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. женский силиконизир.латекс СН 12/30мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/3-5мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 10/3-5мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/30мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/28см 5мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/30мл 26см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 10/30мл 26см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 10/40см 5мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/38см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/30мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/15мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/15мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 31"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 10/5мл №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 32"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 08/76см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 10/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 10/76см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 12/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 12/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 14/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 38"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 14/76см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 40"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/76см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 10/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 12/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 44"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 14/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 45"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 46"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 47"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 10/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Зонд желудочный ОП стер. с РКП СН 18/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Зонд желудочный ОП стер. с РКП СН 16/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 05/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Зонд желудочный ОП стер. с РКП СН 14/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Зонд желудочный ОП стер. с РКП СН 12/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Щетка цервикальная ОП стер. дл.195мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Трубка мед. ПВХ д/катетеризац. зондир. дрениров. д.вн.7,0мм/толщ.стенки 1,5мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 55"

    "Трубка мед. ПВХ д/катетеризац. зондир. дрениров. д.вн.5,0мм/толщ.стенки 1,5мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 56"

    "Катетер Фолея ОП стер. 2-ход. СН 18 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Катетер Фолея ОП стер. 2-ход. СН 14 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/38см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/38см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 64"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 65"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. женский силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/39см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 68"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 14/39см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Катетер отсас. Мюлли ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 14/60см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Катетер периферический с инъекционным портом и крылышками G16 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 73"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 74"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/76см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 76"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/76см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 81"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 83"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 84"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 85"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 86"

    "Катетер периферич. с иньекц. портом и крылышками стер. G24 №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 87"

    "Катетер аспирац. метрич. с воронкообразн. коннектором СН 10/50см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "Катетер отсас. Мюлли ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 16/60см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 90"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 91"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/39см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 93"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. женский силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 94"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 95"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 96"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 16/30мл №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 97"

    "Катетер периферич. с иньекц. портом и крылышками стер. G18 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 98"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 20/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 99"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 20/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 100"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 16/60см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 14/60см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 102"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 10/60см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 103"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 08/53см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 104"

    "Катетер отсасывающий ОП стер. д/реанимации метрич. с вакуум-контролем СН 06/53см №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 105"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 20/38см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 106"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 107"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 108"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/38см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 109"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 110"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/20см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 111"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/20см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 112"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 18/20см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 113"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 20/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 114"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 22/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 115"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 08/40см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 116"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 06/40см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 117"

    "Катетер периферич. с иньекц. портом и крылышками стер. G22 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 118"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 12/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 119"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 120"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 12/18см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 121"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 122"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 123"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/38см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 124"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 125"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 126"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 18/18см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 127"

    "Мочеприемник детский 100мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 128"

    "Катетер питательный ОП стер. СН8 40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 129"

    "Катетер питательный ОП стер. СН 6 40см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 130"

    "Катетер периферич. с иньекц. портом и крылышками стер. G20 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 131"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. СН 08/50см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 132"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. СН 06/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 133"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 08/50см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 134"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 06/50см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 135"

    "Мочеприемник 100мл детский ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 136"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 08/50см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 137"

    "Мочеприемник 100мл детский ОП стер. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 138"

    "Мочеприемник 100мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 139"

    "Мочеприемник 100мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 140"

    "Мочеприемник 100мл педиатрич. стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 141"

    "Катетер аспирац. ОП стер. с вакуумныи контролем СН 08 50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 142"

    "Мочеприемник 100мл педиатрич. стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 143"

    "Мочеприемник 100мл педиатрич. стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 144"

    "Катетер аспирац. ОП стер. с вакуумныи контролем СН 06 50см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 145"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 06/50см №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 146"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 16/53см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 147"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 16/50см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 148"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. СН 16/50см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 149"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 16/45см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 150"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. с РКП СН 16/45см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 151"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум. контролем ОП стер. СН 16/50см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 152"

    "Мочеприемник 750мл носимый со спускным краном длина трубки 28см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 153"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 14/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 154"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 155"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 18/18см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 156"

    "Катетер урологич. типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 12/39см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 157"

    "Катетер урологич.l типа Фолей 2-ход. силиконизир.латекс СН 08/28см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 158"

    "Калоприемник детский открытый прозрачный дренируемый 10-35см №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 159"

    "Калоприемник закрытый непрозрачный отв. 10-70мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 160"

    "Калоприемник откр.,непроз.,отв. 10-70мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 161"

    "Калоприемник открытый с зажимом 25см*14,5см д 60мм №5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 162"

    "Мочеприемник 100мл педиатрический стер. универс. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 163"

    "Мочеприемник 750мл носимый со спускным краном длина трубки 50см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 164"

    "Зонд-тампон с транспортной средой Amies б/угля ОП стер. с пробкой 12мм/150мм №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 165"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 166"

    "Зонд-тампон с транспортной средой Эймс с активир. углем, аллюминий, тампон из вискозы, стер. инд. уп. в пробирке №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 167"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 168"

    "Зонд-тампон с транспортной средой Эймс, ПП, тампон из вискозы, стер. инд. уп. в пробирке 12*150мм №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 169"

    "Мочеприемник 750мл носимый со спускным краном длина трубки 50см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 170"

    "Мочеприемник 750мл носимый со спускным краном длина трубки 28см №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 171"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 08/53см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 172"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 10/50см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 173"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 10/53см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 174"

    "Катетер аспирац. тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. с РКП СН 10/45см №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 175"

    "Мочеприемник 2000мл прикроватный ОП стер. с прямым сливом №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 176"

    "Мочеприемник 2000мл прикроватный ОП стер. с прямым сливом №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 177"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 18/30мл №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 178"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 16/30см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 179"

    "Катетер урологич. типа Фолей 3-ход. силиконизир.латекс СН 14/30мл №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 180"

    "Мочеприемник Suyun 2л прикроватный со спускным краном ОП стер. №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 181"

    "Мочеприемник 0,75л ножной ОП стер. с трубкой 50см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 182"

    "Мочеприемник 0,75л ножной ОП стер. с трубкой 30см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 183"

    "Мочеприемник 0,75л ножной мешок д/сбора мочи дневной 35см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 184"

    "Мочеприемник 0,75л ножной мешок д/сбора мочи дневной 35см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 185"

    "Мочеприемник 2л прикроватный со спускным краном длина трубки 90см №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 186"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 08/45см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 187"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 08/45см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 188"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 10/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 189"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 14/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 190"

    "Зонд аспирационный с мукус-экстрактором ОП стер. СН 10/40см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 191"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. СН 10/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 192"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 14/45см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 193"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 05/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 194"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 05/40см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 195"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 08/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 196"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 10/50см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 197"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. с РКП СН 08/45см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 198"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. с РКП СН 14/45см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 199"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 14/53см №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 200"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП прозрачный СН 14/45см №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 201"

    "Катетер аспирац. ОП стер. с вакуумныи контролем СН 14 53см №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 202"

    "Инструмент урогенитальный щетка Цервекс-браш ворсистая ОП стер. дл.180мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 203"

    "Инструмент урогенитальный щетка Цервекс-браш ОП стер. дл.200мм №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 204"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 14/50мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 205"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум.контролем ОП стер. СН 14/50см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 206"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 207"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 208"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 12/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 209"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 210"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 211"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 08/110см №1"

    Кол-во: 300

    Лот 20

    ЛОТ №20<Медицинские изделия_20>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №20<Медицинские изделия_20>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №20<Медицинские изделия_20>

    Начальная цена

    46 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чашечки д/анализатора Architect i д/образцов №1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Крышки д/анализаторов Architect i1000sr/i2000sr заменяемые 100 шт. №1"

    Кол-во: 3

    Лот 21

    ЛОТ №21<Медицинские изделия_21>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №21<Медицинские изделия_21>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №21<Медицинские изделия_21>

    Начальная цена

    641 435,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Салфетка спиртовая ОП стер. 30мм/65мм №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Салфетка спиртовая с изопропиловым спиртом 65*30мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "Колба мерная 500мл с делениями №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Стакан 50мл с делениями №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Пробка пластиковая д.16мм №500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Индикатор биологический д/контроля работы дез. камер д/опред. золотистого стафилококка штамм 906 №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Индикатор биологический д/контроля паровой стерилизации ОП №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Ланцет зеленый ОП стер. G21 дл. 1,8мм №200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Лоток прямоугол. металлический ЛМПу 400*300*40мм №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 13"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Штатив д/пробирок лабораторный на 40 гнезд №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Штатив д/пробирок пластик. на 10 ячеек №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Штатив-бокс АпексЛаб д/предметных стекол на 100шт №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Пипетка Пастера 1мл ПЭ градуир. ОП стер. 160мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 50шт полистирол №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Штатив-бокс АпексЛаб д/предметных стекол на 50шт №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Штатив-бокс АпексЛаб д/предметных стекол на 25шт №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Палочка-тампон ОП стер. дерево/хлопок р.S/15см №1"

    Кол-во: 200

    Лот 22

    ЛОТ №22<Медицинские изделия_22>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №22<Медицинские изделия_22>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №22<Медицинские изделия_22>

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод измерительный pH++ д/анализатора крови №1"

    Кол-во: 5

    Лот 23

    ЛОТ №23<Медицинские изделия_23>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №23<Медицинские изделия_23>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №23<Медицинские изделия_23>

    Начальная цена

    21 658 638,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выкусыватель эндоскопич. биполярный с двумя подвиж. браншами 340мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Держатель д/электродов д/электрохир. инструментов ОП стер. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Витрогель 500мл д/пробоподготовки №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Счетчик лабораторный тип С-5 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Аппарат сшивающий циркулярный изогнутый 29мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Раствор изотонический M-30D Diluent 20л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Иглодержатель д/фиксации иглы №250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный EEA DST высота скрепки 4,8мм д. XL 21мм №1 EEAXL21"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный EEA DST высота скрепки 4,8мм д. XL 25мм №1 EEAXL25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Инструмент хир. сшив. д/наложения кожного шва 35 узских скобок №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Кассета к инстр. хир.сшив. эндогерниостеплерам Endo Hernia 10 скобок, 4,0мм №1 174015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Инструмент хир. сшив. циркулярный EEA DST высота скрепки 4,8мм д.21мм №1 EEA21"

    Кол-во: 27

    "Позиция 13"

    "Диссектор хир. беспроводной с тарированным ключом 26см №1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 14"

    "Электрод д/лапароскопии монополярный Опти-2-L крючок совместим с э/х ручкой 36см №10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 30мм 6 рядов скоб высотой 2,5мм нож 12мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. сверхпрочные р.L пар №25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 30мм 6 рядов скоб Tri-staple нож 12мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 45мм 6 рядов скоб высотой 3,5мм нож 12мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Инструмент электролигирующий 23см №1"

    Кол-во: 72

    "Позиция 20"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 45мм 6 рядов скоб Tri-staple нож 12мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Клипсы титановые д/лапароскопии ОП нестер. 8мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Экстрактор хир. д/удаления сшивающих скобок №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 23"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 30мм 6 рядов скоб Tri-staple нож 12мм №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 24"

    "Инструмент хир.эндо-ножницы Shears 31см, изогнутые, поворотные, с коагул. 5мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Диссектор сосудистый ультразвуковой беспроводной с тарированным ключом д.5мм дл.39см №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 26"

    "Электрод д/ЭКГ д/длительного мониторинга ОП стер. 42мм/24мм №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Инструмент хир. эндо-зажим атравмат., 31см, с отключ. фиксатором 5мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Инструмент хир. сшив. д/наложения клипс клиппер-автомат на 15 клипс д.10мм дл.29см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Устройство д/ирригоскопии и кишечных промываний ОП стер. исп.1 наконечник №2"

    Кол-во: 280

    "Позиция 30"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 80мм 4 ряда скоб высотой 3,8мм нож, д/норм.ткани №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Материал хир. шовный Дар-Вин стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 31мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. 60мм 4 ряда скоб высотой 3,8мм нож, д/норм.ткани №1"

    Кол-во: 420

    "Позиция 33"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ Регистрон 49мм*30м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 34"

    "Материал хир. шовный Дар-Вин стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. 25,9мм 1/2 окр. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Материал хир. шовный Полиамид стер. нить 75см, р.1, метрич.4 б/иглы №10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Электрод пациента возвратный двухсекционный REM-типа,с гидрогелем PolyHesive II кабель 2,7м №1"

    Кол-во: 500

    Лот 24

    ЛОТ №24<Медицинские изделия_24>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №24<Медицинские изделия_24>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №24<Медицинские изделия_24>

    Начальная цена

    4 427 984,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная ОП стер. ID 4.0 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная ОП стер. ID 3.5 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная ОП стер. ID 3.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная ОП стер. ID 2.5 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи с аспирац. просветом ID 8,0мм диам.26мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи ID 8,5мм диам. 27мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи ID 8,5мм диам. 27мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи ID 8,0мм диам.26мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи ID 8,0мм диам.26мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи ID 7.5мм диам.25мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Набор д/введения мочеточниковых стентов №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Набор д/введения и замены катетеров д/кардиологии с гемостатическим клапаном №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Маска ларингеальная 40мл силиконовая р.5 42-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Маска ларингеальная 30мл силиконовая р.4 42-40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Маска ларингеальная 20мл силиконовая р.3 42-30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Маска ларингеальная 14мл силиконовая р.2,5 20-30 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Краник д/инфуз. магистр. трехходовой высокого давления №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Краник д/инфуз. магистр. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Комплект д/трансдермального дренажа OSD 9F №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 8F/80см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 7F/80см №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 6F/80см №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 5F/80см №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 4F/80см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 3F/80см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 2F/60см №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Катетер д/коронарной баллонной ангиопластики тип River д.1,25мм-4,0мм дл.10мм-40мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Катетер ангиографический прямой с 8-ю боковыми отверстиями 7F дл 70см №1 7F70D"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Канюля в/в TRO-VENOCATH plus переферич. ОП стер. G20 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Изделие мед. д/введения, переливания и забора растворов ОП стер. с фильтром 0,1мкм №1 094035"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Игла направляющая по Сельдингеру G16/100мм №1 16G100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Игла ангиографическая G19 70мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Игла ангиографическая G19 50мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Игла ангиографическая G18 70мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Зонд желудочный ОП стер. с РКП СН 12/100см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Заглушка д/катетера переферич. вен Луер-Лок №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.6/120мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.0/60мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Блок трехходовых краников д/многоход. соединений, трех инфуз. магистралей №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Аспиратор неонатальный ОП стер. №1 ASP"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Аспиратор неонатальный мекониальный №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи ID 5,5мм диам.14мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой тип Мерфи ID 4.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ с манжетой силиконизир. тип Мерфи ID 7.5мм диам.23мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ без манжеты тип Мерфи ID 4.5мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ без манжеты тип Мерфи ID 4.0мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ без манжеты тип Мерфи ID 3.5мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Трубка эндотрахеальная ПВХ без манжеты тип Мерфи ID 3.0мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи ID 5.5 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи ID 5.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой тип Мерфи ID 4.5 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Трубка эндобронхиальная д/раздельной вентиляции легких силикон. правая СН 39 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Трубка эндобронхиальная д/раздельной вентиляции легких силикон. правая СН 37 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Трубка эндобронхиальная д/раздельной вентиляции легких силикон. левая СН 39 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Трубка эндобронхиальная д/раздельной вентиляции легких силикон. левая СН 37 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Трубка эндобронхиальная д/раздельной вентиляции легких силикон. левая СН 28 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ с манжетой со сменными канюлями ID 9.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ с манжетой со сменными канюлями ID 8.0 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ с манжетой ID 9.0/82мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ с манжетой ID 8.0/82мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ с манжетой ID 7.0/74мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ с двойной манжетой ID 8.0/125мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ без манжеты ID 4,5мм дл.46мм, б/коннектора №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ без манжеты ID 4,0мм дл.40мм, б/коннектора №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ без манжеты ID 3.5мм дл.37мм, б/коннектора №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой низк. давления с аспирац. просветом ID 8.5 дл. 102мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой низк. давления с аспирац. просветом ID 8,0мм дл.98мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Трубка трахеостомическая ПВХ с манжетой ID 8,5мм дл.84мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Трубка трахеостомическая ПВХ с манжетой ID 7,0мм дл.68мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Трубка трахеостомическая ПВХ с манжетой ID 5,0мм дл.48мм, б/коннектора №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Трубка трахеостомическая ПВХ без манжеты ID 3.0мм дл.35мм, диам.15мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Проводник д/реинтубации 5,0мм дл.830мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Проводник д/реинтубации 3,3мм дл.800мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Комплект для цистостомии Цистостом №1 ZCYS9F"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Набор д/эпидуральной анестезии ZZOM малый G18 SN №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Набор д/эпидуральной анестезии Balton G16,G18 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Набор д/нефростомии №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру 3-канальный 7F*20см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру 3-канальный 5F*15см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру 3-канальный 4,5F*10см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру 2-канальный 7F*20см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру 1-канальный 6F*20см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру 1-канальный 5F*20см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру 1-канальный 2F*8см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "Набор д/введения мочеточниковых стентов №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 86"

    "Набор д/введения мочеточниковых стентов №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Набор д/введения мочеточниковых стентов №1"

    Кол-во: 30

    Лот 25

    ЛОТ №25<Медицинские изделия_25>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №25<Медицинские изделия_25>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №25<Медицинские изделия_25>

    Начальная цена

    3 859 303,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг кислородный д/устройства исскуственной вентиляции легких Resuscitator Bags 2,1м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Соединитель дых. контура прямой с портом 6мм 15М №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Трубка дыхательная д/СPAP 1800мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Маска анестезиологич. ПВХ р.3 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Маска анестезиологич. ПВХ р.4 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Маска анестезиологич. ПВХ р.5 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Маска анестезиологич. силикон. р.1 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Маска анестезиологич. силикон. р.2 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный с Y-образным коннектором 1,6м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный с Y-образн.переходником 22мм/2,4м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный с Y-образн.переходником 22мм/1,6м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный с Y-образн.переходником 22мм/1,6м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Маска ларингеальная ПВХ р.1 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Маска ларингеальная ПВХ р.1.5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Маска ларингеальная ПВХ р.2 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Контур дых. ПВХ гладкоств. с Y-образным переходником 22M/15F-22M-15F 22мм/1,5м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Маска ларингеальная ПВХ р.2,5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Маска ларингеальная ПВХ р.3 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Фильтр вир.-бакт. с портом CO2 с ТВО 22M/15F-15M/22F №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Фильтр вир.-бакт. б/порта CO2 с ТВО 22M/15F-15M/22F №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Маска анестезиологич. ПВХ р.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Коннектор дых. гофрированный 22М/15F-22F №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Коннектор дых. гофрированный 22М/15F-22F №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Коннектор дых. гофрированный 22М/15F-22F №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Маска с трубкой Aeropart д/взрослых 2,1м №1 HAI11-E"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Маска анестезиологич. ПВХ р.1 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Маска д/первой помощи 5см/5см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный 2,4м/22м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 1,5м/22м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Маска анестезиологич. силикон. р.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Маска анестезиологич. ПВХ р.2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Маска с трубкой д/детей 2,1м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Маска с трубкой Aeropart д/детей 2,1м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Трубка кислородная ПВХ 3м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Мешок резервный Aerobag 2л б/латекса №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Маска ларингеальная многораз. силикон. р.5 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Маска ларингеальная многораз. силикон. р.1 №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Контур дых. ПВХ гладкоств. с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 15мм/1,5м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 15мм/1,5м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Контур дых.ПВХ гофрированный с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 15мм/1,65м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Система д/ручной, искусственной вентиляции лёгких ПВХ р.5 №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Система Aerobag д/ручной, искусственной вентиляции лёгких ПВХ взрослая №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Система Aerobag д/ручной, искусственной вентиляции лёгких ПВХ неонатальная №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Система Aerobag д/ручной, искусственной вентиляции лёгких ПВХ неонатальная р.0 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Рукоятка д/ларингоскопа ОП №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Пульсоксиметр портативный №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Контур дых. силикон. с 2 влагосборниками 15мм/1,5м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Контур дых. силикон. с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 1,5м/22м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Клинок д/ларингоскопа однораз. р.2 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Клинок д/ларингоскопа однораз. р.3 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Система Aerobag д/ручной, искусственной вентиляции лёгких силикон. неонатальная р.1 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Система Aerobag д/ручной, искусственной вентиляции лёгких силикон. неонатальная р.0 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Система Aerobag д/ручной, искусственной вентиляции лёгких силикон. детская №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Система Aerobag д/ручной, искусственной вентиляции лёгких силикон. детская р.2 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Система д/ручной, искусственной вентиляции лёгких ПВХ р.1 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Система д/ручной, искусственной вентиляции лёгких ПВХ детская р.2 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Аспиратор ручной д/новорожденных №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Контур дых. коаксиальный с Y-образным коннектором с портом 1,5м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Контур дых. ПВХ гладкоств. с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 15мм/1,5м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Контур дых. ПВХ гладкоств. с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 15мм/1,5м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Контур дых. ПВХ с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 15мм/1,65м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Лимб-соединитель ПВХ 15мм/0,75м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Лимб-соединитель ПВХ 22мм/0,75м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Лимб-соединитель ПВХ 22мм/0,75м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Лимб-соединитель ПВХ 15мм/0,6м №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Маска анестезиологич. Aerobag силикон. р.3 №1 HBM05-3V"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Маска анестезиологич. Aerobag силикон. р.4 №1 HBM05-4V"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Маска ларингеальная многораз. силикон. р.4 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Маска ларингеальная многораз. силикон. р.3 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Маска ларингеальная многораз. силикон. р.2 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Мешок резервный Aerobag 3л силикон. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Мешок резервный Aerobag 3л латекс №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Мешок резервный Aerobag 3л б/латекса №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Увлажнитель 250мл пузырьковый автоклавируемый №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Клапан дых. ОП регулируемый 5см-20см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Клапан дых. ОП регулируемый 2см-10см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Клапан дых. регулируемый 5см-20см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Клапан дых. регулируемый 2см-10см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Мешок резервный Aerobag 2л силикон. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Мешок резервный Aerobag 2л латекс №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Клинок д/ларингоскопа Макинтош однораз. р.2 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Клинок д/ларингоскопа Макинтош однораз. р.4 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Клинок д/ларингоскопа Миллер однораз. р.0 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Клинок д/ларингоскопа Миллер однораз. р.1 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Клинок д/ларингоскопа Макинтош однораз. р.3 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Коннектор дых. 22М/15F-22F №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "Контур дых. ПВХ гладкоств. с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 1,5м/22м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Увлажнитель 350мл пузырьковый №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Маска ларингеальная ПВХ р.4 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Маска ларингеальная ПВХ р.5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Маска анестезиологич. Aerobag силикон. р.5 №1 HBM05-5V"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Контур дых.ПВХ гофрированный с Y-образным коннектором с портом 22мм/1,5м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Контур дых. ПВХ гофрированный с Y-образным коннектором с портом 22мм/1,5м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Контур дых. ПВХ гладкоств. с прямым переходником 22M/15F-22M-15F 15мм/1,5м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Маска с трубкой Aeropart д/взрослых 2,1м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "Фильтр вир.-бакт. с портом CO2 с ТВО 22M/15F-15M/22F №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 97"

    "Трубка кислородная назальная д/взрослых изогнутая 2,1м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Трубка кислородная назальная д/взрослых 2,1м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Трубка кислородная назальная неонат. 2,1м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 100"

    "Трубка кислородная назальная д/недоношенных детей 2,1м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Трубка кислородная назальная д/детей 2м №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Фильтр вир.-бакт. с портом CO2 с ТВО 22M/15F-15M/22F №1"

    Кол-во: 100

    Лот 26

    ЛОТ №26<Медицинские изделия_26>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №26<Медицинские изделия_26>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №26<Медицинские изделия_26>

    Начальная цена

    663 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.22 №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Скальпель д/снятия швов ОП стер. из нерж. стали р.3 №10"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.24 №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.23 №10"

    Кол-во: 300

    Лот 27

    ЛОТ №27<Медицинские изделия_27>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №27<Медицинские изделия_27>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №27<Медицинские изделия_27>

    Начальная цена

    327 004,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шприц карпульный 3 кольца с насадкой №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Шприц д/шприцевых насосов ОП 20мл 3-хконтактный уплотнитель стер. Луер-Лок №1 0504-00-20"

    Кол-во: 198

    "Позиция 3"

    "Система трансфузионная KDM ОП с пласт. иглой 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 4"

    "Колпачок ОП стер. №1"

    Кол-во: 1064

    "Позиция 5"

    "Игла пункционная Сельдингера инъекц. стер. G16 1,6*100мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Игла инъекционная карпульная ОП стер. G30 0,3*16мм №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. с визуальн. контролем G21/0,80мм/38мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Набор д/проведения аутотрансфузии к аппарату C.A.T.S №1"

    Кол-во: 2

    Лот 28

    ЛОТ №28<Медицинские изделия_28>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №28<Медицинские изделия_28>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №28<Медицинские изделия_28>

    Начальная цена

    44 316,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термоконтейнер переносной 78л тип ТМ80 1,8кг д/хранения крови, кровезаменителей и биоматериалов 715мм/500мм/410мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бак д/сбора и хранения мед. отходов 12л многораз. кл.А с крышкой нефиксирующейся №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Контейнер д/дезинф., стерилизации мед. инстр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 33см*30см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Контейнер 120мл д/биолог. материалов стер. с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 2000

    Лот 29

    ЛОТ №29<Медицинские изделия_29>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №29<Медицинские изделия_29>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №29<Медицинские изделия_29>

    Начальная цена

    452 323,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 150*200мм №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Пакет бумажный самозапечат. д/паровой и газовой стерилизации плоский 230мм/380мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. с индикатором д/стерилизации плоский 250мм/320мм №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага ПС-АЗ-1 150мм/250мм №1"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 5"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага ПС-АЗ-1 100мм/250мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 6"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 163

    Лот 30

    ЛОТ №30<Медицинские изделия_30>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №30<Медицинские изделия_30>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №30<Медицинские изделия_30>

    Начальная цена

    111 843,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Полигликолид стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 игла Мани 6,5мм 1/4 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.0, метрич.4 игла колющ. 35мм 1/2 №20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.3/0, метрич.2, плетен. без иглы №1"

    Кол-во: 290

    "Позиция 4"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, плетен. без иглы №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 75см, р.5/0, метрич.1 игла колющ. 16мм 1/2 №36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 26мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Клипсы хир. в картрд. титан. р. средний/большой №120"

    Кол-во: 1

    Лот 31

    ЛОТ №31<Медицинские изделия_31>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №31<Медицинские изделия_31>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №31<Медицинские изделия_31>

    Начальная цена

    239 118,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка хир.разрез.антимикроб. Ioban 2 стер с иодоформом 66*85см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Пленка хир.разрез.антимикроб. Ioban 2 стер с иодоформом 60*45см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Пленка хир.разрез.антимикроб. Ioban 2 стер с иодоформом 44*35см №1 6640"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Бахилы хир. высокие на завязках ОП стер. смс пл.42гр/м² пар №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Подгузники 100-150см р.3 №30"

    Кол-во: 67

    "Позиция 6"

    "Простыня хир. ОП нестер. смс пл.25г/м2 70см/140см №1"

    Кол-во: 220

    "Позиция 7"

    "Халат хир.манжета ОП стер. смс пл.42гр/м² р.48-50 дл.140см №1"

    Кол-во: 332

    "Позиция 8"

    "Нарукавники хир. ГЕКСА с манжетой ОП стер. спанбонд пл.40гр/м² пар №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Шапочка-берет ОП нестер. спанбонд пл.15г/м² №1"

    Кол-во: 1672

    Лот 32

    ЛОТ №32<Медицинские изделия и Разные товары_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №32<Медицинские изделия и Разные товары_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №32<Медицинские изделия и Разные товары_1>

    Начальная цена

    214 970,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульсоксиметр напалечный №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Загубник д/газоанализатора картонный MicroCO ОП №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Датчик пульсоксиметрии д/тонометра Митар-01 взрослый №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Датчик напалечный детский неонатальный №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Весы мед. настольные, электронные №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Весы мед. электронные напольные №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Тонометр д/измерения АД авт. с адаптером, универсальн. манжета 22-42см №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Пульсоксиметр медицинский YX300 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Весы мед. электронные напольные №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Индикатор повышения температуры +8С ОП №1"

    Кол-во: 78

    "Позиция 11"

    "Термометр стеклянный д/холодильника с крючком №1"

    Кол-во: 500

    Лот 33

    ЛОТ №33<Медицинские изделия и Разные товары_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907684358Подведение итогов не позднее ЛОТ №33<Медицинские изделия и Разные товары_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №33<Медицинские изделия и Разные товары_2>

    Начальная цена

    5 813 086,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор декальцинирующий СофтиДек 1000мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/гистолог. исследований 10л Формалин 10% забуференный №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов д/опред. индола 180 опред. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Набор тест-полосок д/опред. нейссерии 36опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Среда суспензионная д/анализатора 18 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тест-полоски д/опред.измерения десяти показателей в крови ДекаФАН ЛАУРА №100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Тест-полоски Пентафан д/анализа мочи №50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Тест-полоски МикроальбуФАН д/анализатора Лаура д/опред. микроальбумина №50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/опред. протромбинового времени МЛТ-Тромбопластин на 300-600опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/опред. гликозилированого гемоглобина в крови Гликогемотест №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Микрокювета коагуолологическая ОП 400мкл №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Наконечник д/лаб. дозаторов 200мкл желтый с фаской Axygen №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Сыворотка контрольная 1мл д/диагностики сифилиса положительная кроличья фл. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Сыворотка контрольная 1мл д/диагностики сифилиса отрицательная кроличья №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов Клиника-Мокрота д/клинич. анализа мокроты Компл. №1 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Антиген кардиолипиновый для РМП 2мл амп. №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов Азопирам-СК д/контроля кач-ва предстер. очистки ИМН №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 34

    "Позиция 19"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с К2 ЭДТА №100"

    Кол-во: 43

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов 20л промывочный р-р М-30 R Rinse №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов д/анализатора 500мл лизирующий раствор №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кювета реакционная д/анализаторов однораз. BS-300 Mindray №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Раствор лизирующий M-53 LEO II Lyse 200мл д/анализатора гематологич. №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Раствор изотонический M-30D Diluent 20л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания 16*100мм №60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Пробирка центрифужная градуир. d-17мм 10мл №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Кассета биопсийная желтая разм. отверстий 0,9мм*0,9мм №500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Кювета д/анализатора Humaclot Duo Plus сдвоенная №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Ланцет зеленый ОП стер. G21 дл. 1,8мм №200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов ЭйБиИкс Минидил ЛМГ 20л д/разведения д/гематологич. анализаторов №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов ЭйБиИкс Минилайз ЛМГ 1л лизирующий реагент д/гематологич. анализаторов №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Раствор щелочной Washing solution alkalin 500мл д/анализатора Сапфир 400 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Тест-система Жидкий тромбопластин 5мл д/анализатора Helena д/опред. тромбопластина 1000 опр. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Кювета д/анализатора Helena с магнитными мешалками №500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Тест-система Тромбиновое время 2мл д/анализатора Helena д/опред. тромбинового времени №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов 100мл д/анализатора Helena д/опред. АЧТВ L кремниевый активатор №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Тест-полоски д/анализа мочи UrineRS Н-10 д/анализаторов CL-50 №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Раствор д/референсного электрода д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Реагент-пак д/анализатора электролитов E-Lyte Plus №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Среда питательная 100мл эмульсия яичного желтка с теллуритом №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кассета сост.из A/V магистралей и магистрали фильтрата №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Мешок 10л пластик. д/сбора фильтрата №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Набор реагентов ИХА-FOB-ФАКТОР д/иммунохроматограф. качественного выявления крови в кале 1 опр. №1"

    Кол-во: 855

    "Позиция 48"

    "Набор реагентов ИХА-анти-ТП-ФАКТОР д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 25опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Тропонин I-Фактор д/опред. кардиального Тропонина в крови №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Анти-ВГС-фактор д/выявл. гепатита С №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-HBsAg-фактор д/выявл. гепатита В №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. Дилюент-разбавитель 20л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. лизирующий раствор 1л №1 L21"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. промывающий раствор Детергент 20л №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Тест-полоски д/анализа мочи к анализатору UriLit-500C, Littest-11G №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Макро-кювета д/анализатора KС 1 №1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Набор реагентов РФМК-тест д/опред. растворимых фибрин-мономерных комплексов планшетный 192 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Набор реагентов Тех-Фибриноген-тест д/опред. фибриногена 100 опр. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Набор реагентов Техпластин-тест д/коагулолометра АК д/опред. протромбинового времени 250 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Набор реагентов Техпластин-тест д/опред. протромбинового времени 100 опр.-200опр. №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов Агрескрин-тест д/опред. тромбоцитарного гемостаза 500опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов АПТВ-Эл-ТЕСТ д/коагулолометра АК д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 250 опр. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Наконечник 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Наконечник 100-1000 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Наконечник 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 11

    "Позиция 66"

    "Ланцет 21G 1.8мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов д/опред. антител к вирусу краснухи IgG 25 тестов №1 SD07FK20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Среда питательная агар колумбийский с бараньей кровью чашка Петри №10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 69"

    "Среда питательная с фактором роста №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром №1"

    Кол-во: 8800

    "Позиция 71"

    "Раствор промывочный Wash/CD Pack 450мл д/анализатора крови №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Набор реагентов д/анализатора Сименс раствор для заполнения электрода pH №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов 1840мл д/анализатора гематологич. Буфер №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Ланцет неонатальный глубина прокола 1,2мм,лезвие1,5мм цвет розовый №200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Ланцет норма д/взятия капиллярной крови 21G глубина прокола 1,8 №200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Устройство д/исследований проб крови 600мкл с активатором свертывания ОП стер. №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Набор реагентов д/опред. микроальбуминурии Микраль-тест II №30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Тест-полоски Аккутренд Холестерин д/анализатора биохимич. Аккутренд д/опред. холестерина №25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Пробирка полипропил. тип Эппендорф 1,5мл №1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Набор реагентов д/опред. реахром-АТ III тест 40-200опред. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов д/опред. реахром-Плазминоген 40-200опред. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов 10л д/анализатора Hemolux, BC-2300 Раствор промывающий №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 22

    "Позиция 86"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 90"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 5л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Реагент промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Набор реагентов д/анализатора Hemolux Раствор изотонич. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 60мл д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 250мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 250мл д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 500мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Набор тестов TnT Test Kit д/анализатора AQT90 FLEX 116 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Набор реагентов д/опред. фибриногена 100 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Набор реагентов 450мл Раствор Хенкса бесцветный, стер., фл. ПЭ №1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 104"

    "Набор реагентов РФ Экспесс-латекс д/опред. ревматоидного фактора 100опр. t 2-8С №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Набор реагентов РФ-Ольвекс д/анализатора д/опред. ревматоидного фактора фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. к Флуконазолу 25мкг фл. №250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Фильтр д/коробок стерилизационных круглый д.180мм №2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 108"

    "Зонд-тампон ОП стер. дерево/хлопок без пробирки №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 109"

    "Камера д/счета клеток в биологических образцах №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Пробка к пробирке ОП стер. полиэтилен. д.16мм №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Набор реагентов Щелочная фосфатаза Абрис+ 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. щелочной фосфатазы №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Набор реагентов Холестерин общий 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Набор реагентов д/исслед. фекалий на гельминты по методу Като Диахим-Като 500 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Набор реагентов ЛПНП-Холестерин Абрис+ 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Набор реагентов ЛПВП-Холестерин Абрис+ 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПВП №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА АБРИС+ 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-МВ №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Набор реагентов Диахим д/клинич. анализа кала №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Набор реагентов Железо-NP 250мл д/опред. железа №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Набор реагентов Диахим д/окраски микроорганизмов по методу Циль-Нильсона 200 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов д/окраски микроорганизмов по методу Циль-Нильсона 100опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Криопробирка 5мл с внеш. резьбой,градуир. ПП нестер. №200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Пипетка Пастера ПЭ градуир. ОП стер. 3мл /160мм инд.уп. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 25шт полистирол №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Реагент Желатин 10% 10мл д/иммуносералогич. исследований амп. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Стекло предметное без обработки 76мм*26мм*1,0мм №72"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-АВ д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-К-Челлано д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-с Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Набор реагентов д/анализатора Solution pack Na/K/Cl 800мл пакет с раствором №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Набор реагентов АЧТВ-тест д/опред. АЧТВ №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Набор реагентов Фибриноген-тест д/опред. фибриногена №10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Набор реагентов Ренампластин 8мл д/опред. протромбинового времени №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Набор реагентов 5мл 10ммоль/л д/анализатора Энзискан Ультра калибратор глюкозы №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Раствор промывающий 75мл д/коагулометра CoaLAB 1000 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Блок кювет д/коагулометра CoaLAB 1000 с магнитными мешалками №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Закрепитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Проявитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Полоски к экспресс-измерителю д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Полоски к экспресс-измерителю Сателлит Плюс ПКГ-02 д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Набор реагентов ТироидИФА-ТТГ д/опред. ТТГ в крови №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Набор реагентов ОнкоИФА-общий д/опред. ПСА общего в крови t 2-8C №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Набор реагентов 20л д/анализаторов гематологич.Erma PCE-210,HTI MicroCC-18 д/разведения фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Набор реагентов 1л д/анализатора гематологич. раствор промывающий фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора гематологич. раствор лизирующий фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Набор реагентов 1л д/анализатора гематологич. раствор лизирующий фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Набор реагентов 1л д/анализатора гематологич. очиститель ферментативный фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Магистраль удлинит. ОП стер. тип соед. Луер-Лок 1.45*2,75мм, 150см №1"

    Кол-во: 1311

    "Позиция 153"

    "Набор реагентов д/анализатора 50мл Eco Контрольный раствор глюкозы норма №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Мембрана керамическая д/изм. глюкозы и лактата 2-х канальная №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Тест-полоски URISCAN 11 strip д/анализатора мочи URISCAN PRO/OPTIMA №100"

    Кол-во: 29

    "Позиция 156"

    "Сенсор глюкозы и лактата картридж для Super GL Ambulance 6000 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Сенсор д/анализатора глюкозы и лактата Super GL Ambulans 3000опр. t 2-8C №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Dirui A10 №100"

    Кол-во: 29

    "Позиция 159"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Dirui H10 №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 160"

    "Набор реагентов д/анализатора TruСal Protein high калибратор специф. белков 1мл №1 592009910037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Набор реагентов 3мл д/анализатора биохимич. мультикалибратор фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Набор реагентов Ferritin FS 30мл д/анализатора биохимич. д/опред. ферритина №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Сыворотка контрольная человеч. Trulab N 5мл д/анализатора биохимич. норма фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Тест-система д/опред. гликозилированного гемоглобина oneНЬА1с IS №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Пробирка 0,5мл д/пробоподготовки с гемолизирующим реагентом IS №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований ID ДиаСелл I-II-III 3*10 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Набор реагентов ID LISS/Coombs д/анализатора иммуногематологич. д/опред. антигена 48 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Набор реагентов д/опред. CHOD-PAP 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Набор реагентов д/опред. Глюкозы в крови 5*100мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Набор реагентов д/опред. содержания Гликогемоглобина калибратор 4*0,5мл №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Сыворотка контрольная Diacon N 5мл Норма №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Набор реагентов 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-МВ №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт №"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Набор реагентов 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Набор реагентов CK-NAC 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы 250 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Набор реагентов Билирубин ДДС 600мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и прямого №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. общ. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Набор реагентов Билирубин прямой-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. прям. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДДС 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Набор реагентов Альфа-амилаза-ДДС 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. альфа-амилазы №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДДС 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Набор реагентов ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ДДС 125мл д/анализатора д/опред. щелочной фосфатазы фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Набор реагентов α-АМИЛАЗА-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Раствор калибровочный ДДС 100мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Набор реагентов Тромбопластин-ДДС 40мл д/анализатора гематологич. д/опред. протромбинового времени фл. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Набор реагентов Фибриноген-ДДС 36мл д/анализатора гематологич. д/опред. фибриногена фл. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Набор реагентов Триглицериды-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред.