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Номер извещения
31907684358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_564_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 466-67-67 доб. 639
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
tender@nofnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
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ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>
Начальная цена
15 429 851,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>
Начальная цена
28 994 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 600
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 2000
ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>
Начальная цена
20 422 445,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 3000
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3000
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 2500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 800
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 2500
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 4000
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>
Начальная цена
357 496,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 6000
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 160
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1200
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3731
Кол-во: 472
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 5
ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>
Начальная цена
268 677,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 182
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 3
Кол-во: 800
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 1
ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>
Начальная цена
65 959,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
Кол-во: 1
Кол-во: 2
ЛОТ №7<Медицинские изделия_7>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №7<Медицинские изделия_7>
Начальная цена
689 649,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 75
Кол-во: 48
Кол-во: 150
Кол-во: 30
Кол-во: 25030
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 1200
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 16
Кол-во: 1684
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 2200
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 225
Кол-во: 100
Кол-во: 50
ЛОТ №8<Медицинские изделия_8>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №8<Медицинские изделия_8>
Начальная цена
6 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 500
ЛОТ №9<Медицинские изделия_9>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №9<Медицинские изделия_9>
Начальная цена
137 193,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
ЛОТ №10<Медицинские изделия_10>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №10<Медицинские изделия_10>
Начальная цена
979 268,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 1000
Кол-во: 400
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 15
Кол-во: 300
Кол-во: 800
Кол-во: 1200
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 700
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 2000
ЛОТ №11<Медицинские изделия_11>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №11<Медицинские изделия_11>
Начальная цена
391 490,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
ЛОТ №12<Медицинские изделия_12>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №12<Медицинские изделия_12>
Начальная цена
2 169 611,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 3000
Кол-во: 100000
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
ЛОТ №13<Медицинские изделия_13>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №13<Медицинские изделия_13>
Начальная цена
5 737 620,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
ЛОТ №14<Медицинские изделия_14>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №14<Медицинские изделия_14>
Начальная цена
544 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
ЛОТ №15<Медицинские изделия_15>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №15<Медицинские изделия_15>
Начальная цена
523 554,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 500
ЛОТ №16<Медицинские изделия_16>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №16<Медицинские изделия_16>
Начальная цена
321 443,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 35
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 148
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 148
ЛОТ №17<Медицинские изделия_17>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №17<Медицинские изделия_17>
Начальная цена
7 226 613,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 160
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 25
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 1700
Кол-во: 25
Кол-во: 2500
Кол-во: 12
Кол-во: 800
Кол-во: 7
Кол-во: 700
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 1000
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
ЛОТ №18<Медицинские изделия_18>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №18<Медицинские изделия_18>
Начальная цена
2 665 856,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 200
ЛОТ №19<Медицинские изделия_19>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №19<Медицинские изделия_19>
Начальная цена
1 929 368,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 12
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 100
Кол-во: 800
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 3000
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 120
Кол-во: 300
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
ЛОТ №20<Медицинские изделия_20>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №20<Медицинские изделия_20>
Начальная цена
46 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 3
ЛОТ №21<Медицинские изделия_21>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №21<Медицинские изделия_21>
Начальная цена
641 435,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 2000
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 45
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 200
ЛОТ №22<Медицинские изделия_22>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №22<Медицинские изделия_22>
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
ЛОТ №23<Медицинские изделия_23>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №23<Медицинские изделия_23>
Начальная цена
21 658 638,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 27
Кол-во: 36
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 72
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 40
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 280
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 420
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 500
ЛОТ №24<Медицинские изделия_24>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №24<Медицинские изделия_24>
Начальная цена
4 427 984,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
ЛОТ №25<Медицинские изделия_25>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №25<Медицинские изделия_25>
Начальная цена
3 859 303,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
ЛОТ №26<Медицинские изделия_26>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №26<Медицинские изделия_26>
Начальная цена
663 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
ЛОТ №27<Медицинские изделия_27>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №27<Медицинские изделия_27>
Начальная цена
327 004,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 198
Кол-во: 10000
Кол-во: 1064
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 2
ЛОТ №28<Медицинские изделия_28>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №28<Медицинские изделия_28>
Начальная цена
44 316,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 2000
ЛОТ №29<Медицинские изделия_29>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №29<Медицинские изделия_29>
Начальная цена
452 323,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 7000
Кол-во: 10000
Кол-во: 163
ЛОТ №30<Медицинские изделия_30>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №30<Медицинские изделия_30>
Начальная цена
111 843,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 290
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 48
Кол-во: 1
ЛОТ №31<Медицинские изделия_31>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №31<Медицинские изделия_31>
Начальная цена
239 118,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 67
Кол-во: 220
Кол-во: 332
Кол-во: 500
Кол-во: 1672
ЛОТ №32<Медицинские изделия и Разные товары_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №32<Медицинские изделия и Разные товары_1>
Начальная цена
214 970,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 78
Кол-во: 500
ЛОТ №33<Медицинские изделия и Разные товары_2>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №33<Медицинские изделия и Разные товары_2>
Начальная цена
5 813 086,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 13
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 34
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 43
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 855
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 11
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 80
Кол-во: 5
Кол-во: 8800
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 22
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 400
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1311
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 29
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 29
Кол-во: 60
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4