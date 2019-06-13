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    Главная / Торги / Закуп пневмо- электроинструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп пневмо- электроинструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2019 10:0013.06.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927586Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп пневмо- электроинструмента для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-23-73

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    aiyudin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Июдин Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2019 10:00 GMT +313.06.2019 10:0013.06.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927586Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2019 15:0022.06.2019 15:0022.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927586Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201922.06.2019 15:0022.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927586Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Не обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Договор в редакции Покупателя, протоколы разногласий не рассматриваются.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - май 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГОЛОВКА ТРИММЕРНАЯ S-35 М12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пневмошлифмашинка ИП-2106"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ JAI-0501K с набором шестигранных головок от 13 до 36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Дрель пневматическая ИП-1026"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Триммер бензиновый НUSGVАRNА128R"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Бензокоса husqvarna 235r"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Пневмошлифмашина СР3019-40ES"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Перфоратор BOSCH GBH 11 DE (0 611 245 708)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бензопила НUSGVАRNА137-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Головка триммерная м10 х 1.25 мм левая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ BOSCH GWS 22-180 LVI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Машина шлифовальная Bosсh GWS 15-125 CIE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Бензопила Hitachi CS38EK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ПНЕВМОШЛИФМАШИНКА ИП-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Пневмошлифмашина DG 700L Metabo"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Бензопила Husqvarna 140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Леска для триммеров диаметром 2,4 мм (бобина min 200 метров)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 18"

    "Молоток ударный пневматический UNIOR артикул 617715"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Дрель ударная Bosсh 6SB 19-2 RE"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Цепь для бензопилы HUSGVARNA 135 x-torq"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ МО-2К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Электродрель-шуруповерт аккумуляторный ДА-18 ЭР Интерскол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шуруповерт BOSCH GSR 18-2-Li"

    Кол-во: 9

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