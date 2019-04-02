Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Жесткие диски

    Жесткие диски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 13:0002.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927581Дата и время окончания срока приема заявок Жесткие дискиЛенинский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Жесткие диски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 08:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Договор

    Спецификация

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Жесткие диски

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927581Подведение итогов не позднее Жесткие дискиЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жесткие диски

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, МО, г.Видное, Белокаменное ш., вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жесткий диск HP 600GB 2.5-inc(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225693
    Поставка источников бесперебойного питания (ИБП) марки EATON, APC
    Поставка источников бесперебойного питания (ИБП) марки EATON, APC
    592050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Москва
    Все регионы
    Москва, Краснодарский край
    ОБСКИЙ ГХК
    Запрос предложений № ГП225669
    Закупка гарнитур Logitech
    Закупка гарнитур Logitech
    591951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211059339
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку видеокарт для ЭВМ
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку видеокарт для...
    590379
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:30(GMT+03:00)
    2 690 683
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭС БРЯНСК
    Маркетинговые исследования № ГП225443
    Поставка компьютерных комплектующих, компьютерной и офисной техники
    Поставка компьютерных комплектующих, компьютерной и офисной техники
    591286
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    538 979
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос предложений № ГП225375
    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк» в 2022 году.
    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники» для...
    591060
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить