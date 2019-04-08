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Номер извещения
ГП927580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электромонтажные работы при проведении капитального ремонта стана 150
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 08:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 906 372-91-17
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электромонтажные работы при проведении капитального ремонта стана 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927580Дата и время окончания срока приема заявок Электромонтажные работы при проведении капитального ремонта стана 150Белорецк
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927580Дата и время вскрытия заявок Электромонтажные работы при проведении капитального ремонта стана 150Белорецк
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927580Подведение итогов не позднее Электромонтажные работы при проведении капитального ремонта стана 150Белорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электромонтажные работы при проведении капитального ремонта стана 150
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
45.34.22.190
43.21.10.290
33.30.10.000
33.20.50.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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