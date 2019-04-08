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    Главная / Торги / Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита) в 2019 году

    Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита) в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927579

    Уникальный номер закупки

    РАЕ-1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита) в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 07:48

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ГП (РАЕ-1) метла Документация к запросу (2019)

    _Приложение № 1 ТЗ

    _Приложение № 2 Договор _проект_ приложение

    _Приложение № 3 Существенные условия

    _Форма АНКЕТА УЧАСТНИКА _Excel_

    _Форма ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

    Приложение к ТЗ (характеристики и пр.)

    Реквизиты ООО Мечел-Кокс

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-42-94

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    AlexandrReymer@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Реймер Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 22:0029.04.2019 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927579Подведение итогов не позднее Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 14 (промзона ПАО "ЧМК") "Коксовая проходная № 7"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: строго по заявкам Покупателя в период с момента подписания договора до 31.12.2019. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Условия оплаты - Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции не позднее 60 календарных дней с даты поставки продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (партии продукции), товарных накладных и счетов-фактур, соответствующих результатам приемки, оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Цена должна включать в себя стоимость доставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    36.62.11.110

    Метлы, веники, щетки из растительных материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕТЛА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИЗ ЧИЛИЖНОГО КУСТА, РАКИТЫ В СНОПАХ ДИАМЕТРОМ 40 СМ ВЫСОТОЙ 80-150 СМ"

    Кол-во: 1096

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