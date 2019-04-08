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Номер извещения
ГП927579
Уникальный номер закупки
РАЕ-1
Наименование закупки
Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита) в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-42-94
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
AlexandrReymer@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Реймер Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метлы хозяйственной (чилижный куст, ракита)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 14 (промзона ПАО "ЧМК") "Коксовая проходная № 7"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
36.62.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1096
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