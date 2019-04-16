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Номер извещения
31907700468
Уникальный номер закупки
48/2019, 47/2019, 82/2019, 54/2019
Наименование закупки
Лот № 1 - Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.);Лот № 2 - Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений);Лот № 3 - Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12);Лот № 4 - Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 11:00 GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700468Дата и время окончания срока приема заявок Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 11:0016.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700468Дата и время вскрытия заявок Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
2 909 132,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
81.29.11.000
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 11:00 GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700468Дата и время окончания срока приема заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 11:0016.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700468Дата и время вскрытия заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
801 127,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
81.29.11.000
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 11:00 GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700468Дата и время окончания срока приема заявок Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 11:0016.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700468Дата и время вскрытия заявок Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 882 995,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
81.29.11.000
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 11:00 GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700468Дата и время окончания срока приема заявок Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 11:0016.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700468Дата и время вскрытия заявок Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700468Подведение итогов не позднее Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
603 078,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
81.29.11.000
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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