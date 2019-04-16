Лот № 1 - Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.);Лот № 2 - Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений);Лот № 3 - Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12);Лот № 4 - Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907700468 Уникальный номер закупки 48/2019, 47/2019, 82/2019, 54/2019 Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 - Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3блок S=5022м2 Лен.р.);Лот № 2 - Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений);Лот № 3 - Промывка резервуаров станции оборотной воды в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская, 40 Инв.№9938404А (Резервуар станции оборотной воды 6*12);Лот № 4 - Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд АО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова Ирина Александровна Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12 Закупки и тендеры Омская область Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке прочие Ключевые слова:

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