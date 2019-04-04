Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению наклеек и табличек, светового короба, дорожных знаков, схем движения транспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Север»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907683575 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению наклеек и табличек, светового короба, дорожных знаков, схем движения транспорта для нужд АО «Газпром газораспределение Север» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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