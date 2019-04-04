Ремонт перекрытия здания газоочистки АС-4, 5 КБ № 8

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка оплаты 90 календарных дней по окончанию работ после подписания акта приемки работ. 1. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 2. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 3. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню(прилагается); 5. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 6. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 7. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru