Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БОМ), подаче и уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам в 2019-2020 гг. (АмКС-046-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907695755 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БОМ), подаче и уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам в 2019-2020 гг. (АмКС-046-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы

Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +7 42622 2-07-27 Факс +7 4162 22-07-37 Адрес электронной почты o.jukova@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Жукова Ольга Александровна Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Ключевые слова: вагон

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