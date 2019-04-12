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Номер извещения
31907695755
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БОМ), подаче и уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам в 2019-2020 гг. (АмКС-046-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 03:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 42622 2-07-27
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
o.jukova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БОМ), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам (ФБ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907695755Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БОМ), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам (ФБ)Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 11:00GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907695755Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БОМ), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам (ФБ)Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.05.201906.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907695755Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БОМ), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам (ФБ)Благовещенск
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 11:0017.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907695755Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БОМ), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам (ФБ)Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БОМ), подаче, уборке вагонов, погрузочно-разгрузочным и складским работам (ФБ)
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15000 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
52.10.19.900
52.10.9
Документация лота
Кол-во: 15000
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