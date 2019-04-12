Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию , установка новых устройств УВЭОС(устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939106 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию , установка новых устройств УВЭОС(устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА

Все закупки и тендеры НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1 Контактный телефон +7 41147 9-39-18 Факс -- Адрес электронной почты Galina.Kim@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Ким Галина Львовна Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика Ключевые слова: ремонт

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