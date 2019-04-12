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Номер извещения
ГП939106
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию , установка новых устройств УВЭОС(устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 05:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1
Контактный телефон
+7 41147 9-39-18
Факс
--
Адрес электронной почты
Galina.Kim@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ким Галина Львовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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«Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию и спецификациям договора, установка новых устройств УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 04:00 GMT +312.04.2019 04:0012.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939106Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию и спецификациям договора, установка новых устройств УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 04:0012.04.2019 04:0012.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939106Дата и время вскрытия заявок «Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию и спецификациям договора, установка новых устройств УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 08:3519.04.2019 08:3519.04.2019 08:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939106Подведение итогов не позднее «Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию и спецификациям договора, установка новых устройств УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 08:3519.04.2019 08:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939106Подведение итогов не позднее «Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию и спецификациям договора, установка новых устройств УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году"Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Техническое обслуживание и ремонт электронных и цифровых тахографов по техническому заданию и спецификациям договора, установка новых устройств УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) ЭРА-ГЛОНАСС и регистрация в ГАИС в 2019 году"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ул. Разрезовская, д. 1, г. Нерюнгри, РС(Я), 678960Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА
Все закупки и тендеры НЕРЮНГРИНСКАЯ АВТОБАЗА
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Разрезовская, 1
29.32.30.163
26.51.20.121
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 34
Кол-во: 30
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