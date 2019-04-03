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Номер извещения
ГП927576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Трансформаторов 60,4 2500 кВА по заявке № 00000024551
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 03:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-08
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
denisov.v@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Трансформаторов 60,4 2500 кВА по заявке № 00000024551
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 16:30 GMT +303.04.2019 16:3003.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927576Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трансформаторов 60,4 2500 кВА по заявке № 00000024551Москва
Подведение итогов не позднее
03.04.2019 17:0003.04.2019 17:0003.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927576Подведение итогов не позднее Закупка Трансформаторов 60,4 2500 кВА по заявке № 00000024551Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трансформаторов 60,4 2500 кВА по заявке № 00000024551
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
27.11.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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