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Номер извещения
31907683234
Уникальный номер закупки
17716
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий Фундаментальной библиотеки и 1-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(223.АЭФ.1239; id 17716)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 21:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
lukianovaem-law@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий Фундаментальной библиотеки и 1-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(Id17716)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 10:2022.04.2019 10:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907683234Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий Фундаментальной библиотеки и 1-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(Id17716)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий Фундаментальной библиотеки и 1-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(Id17716)
Начальная цена
15 303 213,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
306 064,27 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, Ленинские горы, д.1, стр. 51.Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Документации о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Документации о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: Порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен), и возврата такого обеспечения указан в части 2 Документации о закупке).Обеспечение заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки путем блокирования на счете оператора электронной площадки денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки. Порядок внесения денежных средств на счет оператора электронной площадки в качестве обеспечения заявки на участие закупке производится в соответствии с регламентом электронной площадки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
81.21.10.000
81.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 9
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