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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий корпуса «Шуваловский» и 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор) (223.АЭФ.1238; id 17712)

    Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий корпуса «Шуваловский» и 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор) (223.АЭФ.1238; id 17712)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907683233Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий корпуса «Шуваловский» и 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(Id17712)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907683233

    Уникальный номер закупки

    17712

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий корпуса «Шуваловский» и 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор) (223.АЭФ.1238; id 17712)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 21:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    часть 1 Документации о закупке

    Проект договора

    Часть 2 Документации о закупке

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    lukianovaem-law@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по общей уборке зданий

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий корпуса «Шуваловский» и 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(Id17712)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 13:0016.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907683233Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий корпуса «Шуваловский» и 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(Id17712)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексному содержанию и уборке внутренних помещений и прилегающей территории зданий корпуса «Шуваловский» и 2-го Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова (97 набор)(Id17712)

    Начальная цена

    24 849 238,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    496 984,78 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    496 984,78

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; Ленинские горы, д. 1, стр. 52. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Документации о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Документации о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: Порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен), и возврата такого обеспечения указан в части 2 Документации о закупке).Обеспечение заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки путем блокирования на счете оператора электронной площадки денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки. Порядок внесения денежных средств на счет оператора электронной площадки в качестве обеспечения заявки на участие закупке производится в соответствии с регламентом электронной площадки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    81.21

    Деятельность по общей уборке зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Деятельность по общей уборке зданий"

    Кол-во: 6

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