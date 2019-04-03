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Номер извещения
31907683071
Уникальный номер закупки
55_ГПТЭ/2019
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 19:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Контактный телефон
+7 812 207-01-05 доб. 2341
Факс
--
Адрес электронной почты
chudaev.bp@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чудаев Борис Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:00 GMT +303.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907683071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 09:0003.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907683071Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 17:0030.04.2019 17:0030.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907683071Подведение итогов не позднее Поставка картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техники
Начальная цена
2 073 788,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
47.78
47.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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