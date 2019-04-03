на право заключения договора на поставку картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техники

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907683071 Уникальный номер закупки 55_ГПТЭ/2019 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на поставку картриджей и расходных материалов для принтеров, МФУ и копировально-множительной техники Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос лучших условий Способ реализации Дата публикации

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