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Номер извещения
ГП927568
Уникальный номер закупки
6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)
Наименование закупки
6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 18:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.gorbunova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Таисия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 16:00 GMT +328.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927568Дата и время окончания срока приема заявок 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 16:0028.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927568Дата и время вскрытия заявок 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 14:0024.05.2019 14:0024.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927568Подведение итогов не позднее 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Плешанов Александр Юрьевич, тел. (495) 258-94-84
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
д. Берсеневка, Солнечногорского района, МОРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
23.61.12.143
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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