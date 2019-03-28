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    Главная / Торги / 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)

    6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927568Дата и время окончания срока приема заявок 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927568

    Уникальный номер закупки

    6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)

    Номер закупки

    Наименование закупки

    6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 18:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора (для ознакомления)

    Форма Согласие с договором (для заполнения)

    Список документов направляемых участниками

    6128_Спецификация (для заполнения)

    Пояснительное письмо

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 16:00 GMT +328.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927568Дата и время окончания срока приема заявок 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 16:0028.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927568Дата и время вскрытия заявок 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2019 14:0024.05.2019 14:0024.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927568Подведение итогов не позднее 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.201924.05.2019 14:0024.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927568Подведение итогов не позднее 6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    6128-51-Берсеневка-250319 (Плита дорожная 1П30.18-30)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Плешанов Александр Юрьевич, тел. (495) 258-94-84

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    д. Берсеневка, Солнечногорского района, МОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии со спецификацией"

    Кол-во: 0

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