Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907682859 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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