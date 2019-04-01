Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 21:5901.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907682859Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907682859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 18:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-69-32

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    plv845@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паршакова Лидия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 21:59 GMT +301.04.2019 21:5901.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907682859Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 21:5901.04.2019 21:5901.04.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907682859Дата и время вскрытия заявок Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.05.201901.05.2019 21:5901.05.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907682859Подведение итогов не позднее Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, ПАО НПО «Искра», г. Пермь ул. Академика Веденеева д.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение специальной оценки условий труда в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Начальная цена

    469 613,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить