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Номер извещения
ГП927565
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка стационарных грузоподъемных механизмов (краны мостовые электрические однопролетные / однобалочные / двух балочные / опорные / грейферные)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» во 2-м полугодии 2019 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 310
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Ustyzhanin.R@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Устюжанин Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Изготовление и поставка стационарных грузоподъемных механизмов (краны мостовые электрические однопролетные / однобалочные / двух балочные / опорные / грейферные)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» во 2-м полугодии 2019 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 14:03 GMT +326.04.2019 14:0326.04.2019 14:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927565Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка стационарных грузоподъемных механизмов (краны мостовые электрические однопролетные / однобалочные / двух балочные / опорные / грейферные)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» во 2-м полугодии 2019 года.Москва
Подведение итогов не позднее
14.05.2019 15:0014.05.2019 15:0014.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927565Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка стационарных грузоподъемных механизмов (краны мостовые электрические однопролетные / однобалочные / двух балочные / опорные / грейферные)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» во 2-м полугодии 2019 года.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.05.201914.05.2019 15:0014.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927565Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка стационарных грузоподъемных механизмов (краны мостовые электрические однопролетные / однобалочные / двух балочные / опорные / грейферные)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» во 2-м полугодии 2019 года.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка стационарных грузоподъемных механизмов (краны мостовые электрические однопролетные / однобалочные / двух балочные / опорные / грейферные)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» во 2-м полугодии 2019 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21 шт. в соответствии с техническим заданием и чертежами по каждому крану.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
28
25
B
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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