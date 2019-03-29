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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства №14/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по отстою вагонов для ВЧДР Ужур

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства №14/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по отстою вагонов для ВЧДР Ужур

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907683033Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по отстою вагонов для ВЧДР УжурМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907683033

    Уникальный номер закупки

    14/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства №14/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на оказание услуг по отстою вагонов для ВЧДР Ужур

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 19:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Котировочная документация. Условия проведения закупки

    Котировочная документация. Порядок организации проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Юридический адрес

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    Почтовый адрес

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Контактный телефон

    +7 499 260-30-20 доб. 83187

    Факс

    +7 499 262-01-58

    Адрес электронной почты

    PavlovaIA@vrk-3.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, прочие

    Ключевые слова:

    вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по отстою вагонов для ВЧДР Ужур

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907683033Подведение итогов не позднее Оказание услуг по отстою вагонов для ВЧДР УжурМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по отстою вагонов для ВЧДР Ужур

    Начальная цена

    4 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно котировочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно котировочной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно котировочной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    52.21.19

    Услуги, связанные с железнодорожным транспортом, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    52.21.19

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом"

    Кол-во: 1

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