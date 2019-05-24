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Номер извещения
ГП927628
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу хозяйственно-бытовых стоков, с последующей утилизацией, по заявкам ООО «ГАС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4411
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bastrykina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бастрыкина Ирина Петровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу хозяйственно-бытовых стоков, с последующей утилизацией, по заявкам ООО «ГАС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2019 15:00 GMT +324.05.2019 15:0024.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927628Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу хозяйственно-бытовых стоков, с последующей утилизацией, по заявкам ООО «ГАС»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2019 15:0024.05.2019 15:0024.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927628Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вывозу хозяйственно-бытовых стоков, с последующей утилизацией, по заявкам ООО «ГАС»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу хозяйственно-бытовых стоков, с последующей утилизацией, по заявкам ООО «ГАС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 600 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Вывоз хозяйственно-бытовых стоков производится с ВЗиС БВХ Пеледуй, расположенного в п. Пеледуй, Ленский район, РС(Я), с последующей утилизациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3600
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