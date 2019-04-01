www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката (65тн). Этап 3 Площадка ПСП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4130
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ma.volkova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката (65тн) Этап 3 Площадка ПСП
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката (65тн) Этап 3 Площадка ПСП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню номенклатуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.553
Кол-во: 8.031
Кол-во: 0.542
Кол-во: 0.983
Кол-во: 0.437
Кол-во: 0.056
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.269
Кол-во: 1.519
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.357
Кол-во: 4.801
Кол-во: 0.051
Кол-во: 1.176
Кол-во: 0.114
Кол-во: 1.017
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.055
Кол-во: 1.398
Кол-во: 2.877
Кол-во: 0.062
Кол-во: 0.61
Кол-во: 1.731
Кол-во: 9.407
Кол-во: 0.013
Кол-во: 0.327
Кол-во: 0.007
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.113
Кол-во: 0.702
Кол-во: 0.799
Кол-во: 0.876
Кол-во: 1.999
Кол-во: 0.097
Кол-во: 1.097
Кол-во: 0.685
Кол-во: 0.475
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.426
Кол-во: 2.253
Кол-во: 10.797
Кол-во: 2.378
Кол-во: 1.72
Кол-во: 2.152
Кол-во: 1.099
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.009
Кол-во: 0.014
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.