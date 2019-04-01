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    Главная / Торги / Поставка металлопроката (65тн). Этап 3 Площадка ПСП

    Поставка металлопроката (65тн). Этап 3 Площадка ПСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 16:0001.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927694Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката (65тн) Этап 3 Площадка ПСПМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката (65тн). Этап 3 Площадка ПСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4130

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ma.volkova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Мария Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката (65тн) Этап 3 Площадка ПСП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.201924.05.2019 16:0024.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927694Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката (65тн) Этап 3 Площадка ПСПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката (65тн) Этап 3 Площадка ПСП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню номенклатуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 8 ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.553

    "Позиция 2"

    "Швеллер 24У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 8.031

    "Позиция 3"

    "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.542

    "Позиция 4"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.983

    "Позиция 5"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.437

    "Позиция 6"

    "Швеллер 160х80х4 ГОСТ 8278-83* С345-3 ГОСТ 27772-88*"

    Кол-во: 0.056

    "Позиция 7"

    "Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 8"

    "Швеллер 140х80х4 ГОСТ 8278-83 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.269

    "Позиция 9"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.519

    "Позиция 10"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 11"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 12"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.357

    "Позиция 13"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 4.801

    "Позиция 14"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.051

    "Позиция 15"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.176

    "Позиция 16"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.114

    "Позиция 17"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.017

    "Позиция 18"

    "Уголок 160х160х10 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 19"

    "Уголок 125х80х8 ГОСТ 8510-86 С345-4 27772-2015"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 20"

    "Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.398

    "Позиция 21"

    "Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.877

    "Позиция 22"

    "Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 23"

    "Труба ПП 100х100х5 ГОСТ Р 54157-2010 С345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.61

    "Позиция 24"

    "Профиль 80х80х6 ГОСТ 30245-2003 С345-3 ГОСТ 27772-88*"

    Кол-во: 1.731

    "Позиция 25"

    "Профиль 140х140х6 ГОСТ 30245-03 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 9.407

    "Позиция 26"

    "Профиль 100х100х6 ГОСТ 30245-03 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 27"

    "Профиль 100х100х6 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.327

    "Позиция 28"

    "Лист ромб К-2,5х550х550 ГОСТ8568-77 Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 29"

    "Лист ромб К-2,5х250х350 ГОСТ8568-77 Ст3сп ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 30"

    "Лист БТ-ПН-О 0,80х500х1000 12Х18Н9 ГОСТ 5582-75"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 31"

    "Лист 8х50х580 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.113

    "Позиция 32"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.702

    "Позиция 33"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.799

    "Позиция 34"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.876

    "Позиция 35"

    "Лист 5 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.999

    "Позиция 36"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.097

    "Позиция 37"

    "Лист 12 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.097

    "Позиция 38"

    "Круг 32-В1 ГОСТ 2590-2006 С295-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.685

    "Позиция 39"

    "Круг 32-В1 ГОСТ 2590-2006 С295-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.475

    "Позиция 40"

    "Круг 32-В1 ГОСТ 2590-2006 С295-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 41"

    "Круг 32-В1 ГОСТ 2590-2006 295-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.426

    "Позиция 42"

    "Двутавр 30Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 2.253

    "Позиция 43"

    "Двутавр 16Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 10.797

    "Позиция 44"

    "Двутавр 16Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.378

    "Позиция 45"

    "Арматура 8 АI(A240) ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 1.72

    "Позиция 46"

    "Арматура 6 АI(А240) ГОСТ 5781-82*"

    Кол-во: 2.152

    "Позиция 47"

    "Арматура 6 АI ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 1.099

    "Позиция 48"

    "Арматура 6 А400 ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 49"

    "Арматура 12 АIII ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.009

    "Позиция 50"

    "Арматура 12 A400 ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.014

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    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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