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Номер извещения
31907682417
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка твердосплавного инструмента.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка твердосплавного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка твердосплавного инструмента
Начальная цена
78 297,53
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
28 418,26 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
25.73.40.162
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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