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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ

    Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 16:3004.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объектов ЧНГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927699

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4117

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.peresedov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Переседов Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 16:30 GMT +304.04.2019 16:3004.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объектов ЧНГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 13:0019.04.2019 13:0019.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927699Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объектов ЧНГКММосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 13:0019.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927699Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объектов ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-кутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер 8У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 2"

    "Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град"

    Кол-во: 2.359

    "Позиция 3"

    "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.469

    "Позиция 4"

    "Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С"

    Кол-во: 1.227

    "Позиция 5"

    "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по уд. вязкости KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град"

    Кол-во: 1.266

    "Позиция 6"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 9.707

    "Позиция 7"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 8"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С"

    Кол-во: 1.694

    "Позиция 9"

    "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град"

    Кол-во: 1.991

    "Позиция 10"

    "Швеллер 14 ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.063

    "Позиция 11"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.611

    "Позиция 12"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.72

    "Позиция 13"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.259

    "Позиция 14"

    "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.92

    "Позиция 15"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 16"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.857

    "Позиция 17"

    "Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 18"

    "Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 19"

    "Уголок 70х70х4,5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 20"

    "Уголок 70х70х4,5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 21"

    "Уголок 70х70х4,5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 22"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.049

    "Позиция 23"

    "Уголок 63х63х4 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 24"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С"

    Кол-во: 2.305

    "Позиция 25"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 3.725

    "Позиция 26"

    "Уголок 40х40х3 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 27"

    "Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.617

    "Позиция 28"

    "Уголок 140х90х8 ГОСТ 8510-86 С255 27772-88"

    Кол-во: 0.017

    "Позиция 29"

    "Уголок 100х63х8 ГОСТ 8510-86 С345-4 27772-88"

    Кол-во: 0.031

    "Позиция 30"

    "Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 31"

    "Профиль 400х160х60х4 ГОСТ 8282-83 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град"

    Кол-во: 0.217

    "Позиция 32"

    "Профиль 140х140х6 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.983

    "Позиция 33"

    "Профиль 140х120х6 ГОСТ 30245-03 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.885

    "Позиция 34"

    "Профиль 100х50х4,0х6000 ГОСТ 8645-68 В10 ГОСТ 13663-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Лист ПВ1 506 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005"

    Кол-во: 1.03

    "Позиция 36"

    "Лист ПВ1 406 ТУ 36.26.11-5-89 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.219

    "Позиция 37"

    "Лист ПВ 608 ТУ 36.26.11-5-89 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.099

    "Позиция 38"

    "Лист ПВ 510 ТУ 36.26.11-5-89"

    Кол-во: 0.308

    "Позиция 39"

    "Лист Б-ПН-О-1,5 х600x2000 ГОСТ 19903-74 ОК360В-1-IV-Ст3 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Лист Б-ПН-НО-2.0х600x2000 ГОСТ 19903-74* ОК360В-1-IV-Ст3-св ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С"

    Кол-во: 1.715

    "Позиция 42"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С"

    Кол-во: 0.67

    "Позиция 43"

    "Лист 4х40 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С"

    Кол-во: 0.086

    "Позиция 44"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 1.581

    "Позиция 45"

    "Лист 16 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.522

    "Позиция 46"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 4.645

    "Позиция 47"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.246

    "Позиция 48"

    "Круг 32-В1 ГОСТ 2590-2006 295-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.052

    "Позиция 49"

    "Круг 18 ГОСТ 2590-2006 С255 ГОСТ 27772-88*"

    Кол-во: 0.343

    "Позиция 50"

    "Двутавр 25Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 С345 ГОСТ 27772-2015 с дополнительным требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t исп. минус 40град.С"

    Кол-во: 0.569

    "Позиция 51"

    "Двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по уд. вязкость KCV=34 Дж/см2 при температуре минус 40град"

    Кол-во: 2.656

    "Позиция 52"

    "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С"

    Кол-во: 2.946

    "Позиция 53"

    "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.711

    "Позиция 54"

    "Двутавр 16Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 55"

    "Двутавр 14Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.556

    "Позиция 56"

    "Двутавр 12Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.017

    "Позиция 57"

    "Арматура 6 АI ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.177

    "Позиция 58"

    "Арматура 12 АI(A240) ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.071

    "Позиция 59"

    "Арматура 12 A400 ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 1.116

    "Позиция 60"

    "Двутавр 25Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.92

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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