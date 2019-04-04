Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Швеллер 8У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.01

"Позиция 2" "Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 2.359

"Позиция 3" "Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.469

"Позиция 4" "Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С" Кол-во: 1.227

"Позиция 5" "Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по уд. вязкости KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 1.266

"Позиция 6" "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 9.707

"Позиция 7" "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.7

"Позиция 8" "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С" Кол-во: 1.694

"Позиция 9" "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 1.991

"Позиция 10" "Швеллер 14 ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.063

"Позиция 11" "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.611

"Позиция 12" "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.72

"Позиция 13" "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.259

"Позиция 14" "Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.92

"Позиция 15" "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.04

"Позиция 16" "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.857

"Позиция 17" "Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 С345-3 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.01

"Позиция 18" "Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.014

"Позиция 19" "Уголок 70х70х4,5 ГОСТ 8509-93 С345-3 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.012

"Позиция 20" "Уголок 70х70х4,5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.058

"Позиция 21" "Уголок 70х70х4,5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.006

"Позиция 22" "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.049

"Позиция 23" "Уголок 63х63х4 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.013

"Позиция 24" "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С" Кол-во: 2.305

"Позиция 25" "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 3.725

"Позиция 26" "Уголок 40х40х3 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.003

"Позиция 27" "Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.617

"Позиция 28" "Уголок 140х90х8 ГОСТ 8510-86 С255 27772-88" Кол-во: 0.017

"Позиция 29" "Уголок 100х63х8 ГОСТ 8510-86 С345-4 27772-88" Кол-во: 0.031

"Позиция 30" "Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.004

"Позиция 31" "Профиль 400х160х60х4 ГОСТ 8282-83 С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 0.217

"Позиция 32" "Профиль 140х140х6 ГОСТ 30245-2003 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.983

"Позиция 33" "Профиль 140х120х6 ГОСТ 30245-03 С345 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 1.885

"Позиция 34" "Профиль 100х50х4,0х6000 ГОСТ 8645-68 В10 ГОСТ 13663-86" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Лист ПВ1 506 ТУ 36.26.11-5-89 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005" Кол-во: 1.03

"Позиция 36" "Лист ПВ1 406 ТУ 36.26.11-5-89 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.219

"Позиция 37" "Лист ПВ 608 ТУ 36.26.11-5-89 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.099

"Позиция 38" "Лист ПВ 510 ТУ 36.26.11-5-89" Кол-во: 0.308

"Позиция 39" "Лист Б-ПН-О-1,5 х600x2000 ГОСТ 19903-74 ОК360В-1-IV-Ст3 ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Лист Б-ПН-НО-2.0х600x2000 ГОСТ 19903-74* ОК360В-1-IV-Ст3-св ГОСТ 16523-97" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С" Кол-во: 1.715

"Позиция 42" "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости KCV не менее 34Дж/см2 при t исп. -40град.С" Кол-во: 0.67

"Позиция 43" "Лист 4х40 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С" Кол-во: 0.086

"Позиция 44" "Лист 4 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 1.581

"Позиция 45" "Лист 16 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.522

"Позиция 46" "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 4.645

"Позиция 47" "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.246

"Позиция 48" "Круг 32-В1 ГОСТ 2590-2006 295-09Г2С ГОСТ 19281-2014" Кол-во: 0.052

"Позиция 49" "Круг 18 ГОСТ 2590-2006 С255 ГОСТ 27772-88*" Кол-во: 0.343

"Позиция 50" "Двутавр 25Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 С345 ГОСТ 27772-2015 с дополнительным требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t исп. минус 40град.С" Кол-во: 0.569

"Позиция 51" "Двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по уд. вязкость KCV=34 Дж/см2 при температуре минус 40град" Кол-во: 2.656

"Позиция 52" "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015 с требованием по ударной вязкости не менее 34Дж/см2 при t -40град.С" Кол-во: 2.946

"Позиция 53" "Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.711

"Позиция 54" "Двутавр 16Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.062

"Позиция 55" "Двутавр 14Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.556

"Позиция 56" "Двутавр 12Б2 СТО АСЧМ 20-93 С345-4 ГОСТ 27772-88" Кол-во: 0.017

"Позиция 57" "Арматура 6 АI ГОСТ 5781-82" Кол-во: 0.177

"Позиция 58" "Арматура 12 АI(A240) ГОСТ 5781-82" Кол-во: 0.071

"Позиция 59" "Арматура 12 A400 ГОСТ 5781-82" Кол-во: 1.116