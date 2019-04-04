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Номер извещения
ГП927699
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4117
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.peresedov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Переседов Иван Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 16:30 GMT +304.04.2019 16:3004.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для объектов ЧНГКММосква
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 13:0019.04.2019 13:0019.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927699Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для объектов ЧНГКММосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для объектов ЧНГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-кутРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.01
Кол-во: 2.359
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Кол-во: 1.227
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Кол-во: 1.7
Кол-во: 1.694
Кол-во: 1.991
Кол-во: 0.063
Кол-во: 1.611
Кол-во: 0.72
Кол-во: 0.259
Кол-во: 0.92
Кол-во: 0.04
Кол-во: 1.857
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.058
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.049
Кол-во: 0.013
Кол-во: 2.305
Кол-во: 3.725
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.617
Кол-во: 0.017
Кол-во: 0.031
Кол-во: 0.004
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Кол-во: 0.983
Кол-во: 1.885
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Кол-во: 1.03
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