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Номер извещения
ГП927560
Уникальный номер закупки
5236
Наименование закупки
Изготовление деталей по чертежам (ц.8) для проведения КР ЭМК 250+50т
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7559
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Iuliia.Ugnich@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Угнич Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих по чертежам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927560Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектующих по чертежамСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927560Дата и время вскрытия заявок поставка комплектующих по чертежамСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 13:3030.04.2019 13:3030.04.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927560Подведение итогов не позднее поставка комплектующих по чертежамСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих по чертежам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
лот1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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