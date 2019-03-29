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    Главная / Торги / № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки"

    № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927562Дата и время окончания срока приема заявок № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927562

    Уникальный номер закупки

    6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки"

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора (для ознакомления)

    Форма Согласие с договором (для заполнения)

    Список документов направляемых участниками

    Изменения в извещении

    Спецификация для заполнения_27.03.19

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927562Дата и время окончания срока приема заявок № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 15:0029.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927562Дата и время вскрытия заявок № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 12:0023.05.2019 12:0023.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927562Подведение итогов не позднее № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 12:0023.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927562Подведение итогов не позднее № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 6094-29-Соловки-190319, выбор транспортной компании для мобилизации спецтехники в г. Архангельск для объекта строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Ицкович Игорь Вадимович, тел. (495) 332-59-90

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    49.20

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во: 0

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