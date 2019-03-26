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Номер извещения
ГП927559
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Почтовый адрес
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
Контактный телефон
+7 4862 77-13-79
Факс
+7 4862 77-13-79
Адрес электронной почты
it@oogz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Орел
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 17:00 GMT +326.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровОрел
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927559Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка канцелярских товаровОрел
Дата и время проведения
27.03.2019 12:0027.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927559Дата и время проведения Поставка канцелярских товаровОрел
Подведение итогов не позднее
27.03.2019 18:0027.03.2019 18:0027.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927559Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровОрел
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
98 136,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками, представленными в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Осуществить поставку (передачу) Заказчику Товара надлежащего качества в полном объеме в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Контракта. Поставщик осуществляет поставку Товара за свой счет в здание КУ ОО «Орелгосзаказчик», расположенное по адресу: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
Адрес местонахождения
302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42
22.29.25.000
Документация лота
Кол-во: 1
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