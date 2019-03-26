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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровОрелПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Контракта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Юридический адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Почтовый адрес

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Контактный телефон

    +7 4862 77-13-79

    Факс

    +7 4862 77-13-79

    Адрес электронной почты

    it@oogz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Орел

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 17:00 GMT +326.03.2019 17:0026.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровОрел

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927559Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка канцелярских товаровОрел

    Дата и время проведения

    27.03.2019 12:0027.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927559Дата и время проведения Поставка канцелярских товаровОрел

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2019 18:0027.03.2019 18:0027.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927559Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровОрел

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.201927.03.2019 18:0027.03.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927559Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровОрел

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    98 136,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками, представленными в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществить поставку (передачу) Заказчику Товара надлежащего качества в полном объеме в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Контракта. Поставщик осуществляет поставку Товара за свой счет в здание КУ ОО «Орелгосзаказчик», расположенное по адресу: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК
    Все закупки и тендеры КУ ОО ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК

    Адрес местонахождения

    302026, Российская Федерация, Орловская область, Орел, МОПРа, 42

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект Контракта

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка канцелярских товаров"

    Кол-во: 1

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