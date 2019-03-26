Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.