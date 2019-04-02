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Номер извещения
ГП927556
Уникальный номер закупки
19-70403/375
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по производству вирусного видеоролика для Мероприятия «Startup Village 2019», которое пройдет 29 – 30 мая 2019 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2398
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
OKornilieva@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корнильева Ольга Исааковна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по производству вирусного видеоролика для Мероприятия «Startup Village 2019», которое пройдет 29 – 30 мая 2019 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927556Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производству вирусного видеоролика для Мероприятия «Startup Village 2019», которое пройдет 29 – 30 мая 2019 годаМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927556Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по производству вирусного видеоролика для Мероприятия «Startup Village 2019», которое пройдет 29 – 30 мая 2019 годаМосква
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927556Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производству вирусного видеоролика для Мероприятия «Startup Village 2019», которое пройдет 29 – 30 мая 2019 годаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по производству вирусного видеоролика для Мероприятия «Startup Village 2019», которое пройдет 29 – 30 мая 2019 года
Начальная цена
3 120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
59.11.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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