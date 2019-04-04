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    Главная / Торги / закупка режущего инструмента (чертежные резцы)

    закупка режущего инструмента (чертежные резцы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 16:3004.04.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927549Дата и время окончания срока приема заявок закупка режущего инструмента (чертежные резцы)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка режущего инструмента (чертежные резцы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 08

    Приложение №3

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3462

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка режущего инструмента (чертежные резцы)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 12:3011.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927549Подведение итогов не позднее закупка режущего инструмента (чертежные резцы)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка режущего инструмента (чертежные резцы)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец правый для фрезерной головки 25х25 9.2030-5246 Т5К10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Резец подрезной упорный правый 45х30 38.2119-4003изм.1 Т5К10"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Резец подрезной упорный правый 45х30 38.2119-4003 Т5К10"

    Кол-во: 320

    "Позиция 4"

    "Резец подрезной упорный левый 45х30 38.2119-4004изм.1 Т5К10"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Резец подрезной упорный левый 45х30 38.2119-4004 Т5К10"

    Кол-во: 320

    "Позиция 6"

    "Резец для фрезерной головки 25х25 9.2030-5204 Т5К10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 7"

    "Резец 5.2102-0102 Т5К10 (проходной отогнутый левый, 63х40х400)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Резец 5.2102-0101 Т5К10 (проходной отогнутый правый, 63х40х400)"

    Кол-во: 100

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