Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Металлопроката (группа В, подгруппы: ВГ- круг, ВД - лист, ВК - уголок, ВМ -шестигранник) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (ВК-018-19)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907681932 Уникальный номер закупки ВК-018-19 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Металлопроката (группа В, подгруппы: ВГ- круг, ВД - лист, ВК - уголок, ВМ -шестигранник) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (ВК-018-19) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурсная документация ВК-018-19

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