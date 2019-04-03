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Номер извещения
31907681932
Уникальный номер закупки
ВК-018-19
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Металлопроката (группа В, подгруппы: ВГ- круг, ВД - лист, ВК - уголок, ВМ -шестигранник) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (ВК-018-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-30
Факс
--
Адрес электронной почты
n.turkova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туркова Наталия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлопрокат
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат
Начальная цена
350 518,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
24.10
24.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.42
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