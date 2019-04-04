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Номер извещения
ГП927546
Уникальный номер закупки
Лот 2003
Наименование закупки
Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 21:00 GMT +304.04.2019 21:0004.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927546Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 06:3005.04.2019 06:3005.04.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927546Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .Тюменская область
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 13:0015.04.2019 13:0015.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927546Подведение итогов не позднее Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .Тюменская область
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 13:0015.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927546Подведение итогов не позднее Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .Тюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
70.32.13.727
45.23.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 101
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