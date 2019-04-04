Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ .

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927546 Уникальный номер закупки Лот 2003 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по устройству и содержанию зимнего проезда от перекрестка с зимней дороги на Ханчейское месторождение через Р-925 Юмантыльского месторождения до куста скважин №3 СХ+ХадМ; от перекрестка СХ+ХадМ до УППГ СХ+ХадМ; от куста скважин №3 СХ+ХадМ до куста скважин 2 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до куста скважин 1 ЮХадМ; от куста скважин 2 ЮХадМ до скважины Р-141 ЮХадМ, через куст скважин 3 ЮХадМ . Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Почтовый адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Контактный телефон +7 34997 4-50-93 Факс +7 34997 4-58-25 Адрес электронной почты EKuznetsova@tsng.novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецова Елена Геннадьевна Место рассмотрения предложений Тюменская область Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru