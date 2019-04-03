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Номер извещения
31907681821
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку гальванических реактивов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гальванические реактивы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гальванические реактивы
Начальная цена
3 142 501,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка гальванических реактивов, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 51/036-2019). Поставка эквивалентов (аналогов) не предусмотрена на основании подпункта 1 пункта 3 пункта 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, либо с терминала транспортной компании, в случае иногородней поставки: самовывоз со склада Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, с указанием точного адреса; иногородний Поставщик организует и оплачивает доставку Товара через Транспортную компанию до терминала выдачи в Санкт-Петербурге.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
20.13
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3142501
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