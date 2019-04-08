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Номер извещения
31907681706
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на поставку электронных сертификатов на техническую поддержку серверного оборудования от производителя IBM для нужд АО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 244-45-69
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Макаров Антон В.,makarov_av@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку электронных сертификатов на техническую поддержку серверного оборудования от производителя IBM для нужд АО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 11:30 GMT +308.04.2019 11:3008.04.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907681706Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку электронных сертификатов на техническую поддержку серверного оборудования от производителя IBM для нужд АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 11:3008.04.2019 11:3008.04.2019 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907681706Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку электронных сертификатов на техническую поддержку серверного оборудования от производителя IBM для нужд АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 14:0015.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907681706Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку электронных сертификатов на техническую поддержку серверного оборудования от производителя IBM для нужд АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907681706Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку электронных сертификатов на техническую поддержку серверного оборудования от производителя IBM для нужд АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку электронных сертификатов на техническую поддержку серверного оборудования от производителя IBM для нужд АО «МАШ»
Начальная цена
1 009 863,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
62.02
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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