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Номер извещения
31907682074
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА БУМАЖНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
Почтовый адрес
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
Контактный телефон
+7 473 254-34-77
Факс
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Адрес электронной почты
E.Smolyaninova@vrgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смольянинова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, пер. Красноармейский, д. 12А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумажных средств гигиены
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумажных средств гигиены
Начальная цена
1 097 523,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8415
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
394006, г. Воронеж, пер. Красноармейский, д. 12АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Воронеж
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж
Адрес местонахождения
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
17.22
17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8415
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