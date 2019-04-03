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    Главная / Торги / Поставка отрезных кругов и инструмента

    Поставка отрезных кругов и инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 17:1303.04.2019 17:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отрезных кругов и инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отрезных кругов и инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    ТКП

    Договор поставки

    Образец спецификации к договору поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4386

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.daminov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даминов Дамир Ильдарович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отрезных кругов и инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 18:3011.04.2019 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927725Подведение итогов не позднее Поставка отрезных кругов и инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отрезных кругов и инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответсвии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11.000

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Линейка поверочная для измерения геометрии поверхности, 600 мм, двутавровая МАСТАК 210-00520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор для центровки сцепления, 15,5-27 мм, 3 предмета KING TONY 9AK11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оправка поршневых колец, 53-125 мм МАСТАК 103-00125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Набор фрез для правки седел клапанов, 28-65 мм, кейс, 14 предметов МАСТАК 103-13014C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Набор метчиков и плашек SK-5 /4"-1", кейс, 51 предмет МАСТАК 351-10051C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Набор переставные клещи и зажим, ложемент, 2 предмета KING TONY 9-40102GP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Набор демонтажный с ударной отверткой, ложемент, 24 предмета МАСТАК 5-19424"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Набор щупов для проверки зазоров, 0,04-1 мм, 25 предметов KING TONY 77335-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Тиски слесарные 250 мм KING TONY 9TZ11-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Заклепки ЗУБР из нержавеющей стали,3,2x7,4мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 11"

    "Заклепочник Профи, литой корпус 2,4-4,8 мм (250 мм) FIT IT 32028."

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Набор экстракторов 25 пр. AIST 67310425"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор экстракторов, под вороток 3/8", 2, 3, 4, 6, 8, 10 мм, кейс, 6 предметов МАСТАК 109-10006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Компрессометр (дизел.) в наборе AIST 19203305"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Круг шлифовальный ВОЛЖСКИЙ АЗ 1 200 Х 20 Х 32 25А F46 O,Q (40СТ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Круг абразивный ПП 200х20х32 64С 25 СМ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 30м ПВС 3х1.5мм2 УК30 с термозащитой IP44"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Ножницы по металлу Квалитет пряморежущие 250 мм НМ-250ОР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ножницы по металлу Квалитет правые 250 мм НМП-250ОР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Рулетка Квалитет с 3 фиксаторами магнит 5 м х 19 мм РОМ-5-19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Струбцина G-образная Квалитет 200 мм СЖ-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Струбцина G-образная Квалитет 150 мм СЖ-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Струбцина G-образная Квалитет 100 мм СЖ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Редукторный узел БОШ (1607000D4Y)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Редукторный узел БОШ (1607000D4Z)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Кожух защитный БОШ (1600A00Z9L)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Кожух защитный БОШ (1600A00XK9)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Ротор БОШ (1604011298)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК БОШ (1607014171)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК БОШ (2607014013)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Рычаг фиксаторный БОШ (1607000742)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Кожух защитный БОШ (1600A00XL0)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК БОШ (1607000V37)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Ротор с вентилятором БОШ (1607000V36)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Фланец опорный БОШ (1607000D63)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Рукав напорно-всасывающий с гайкой Г80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Рукав напорный с гайками Г80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Мотопомпа MDP 3 Wacker Neuson артикул 0630144"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Круг абразивный прямой профиль 400х50х203 63С карбид кремния 25-40 СМ (для станка ТШ-4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Круг абразивный прямой профиль 400-50-203 25А электрокорунд белый40СМ1 (для станка ТШ-4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 27х32 омедн."

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Вороток (трещетка) "Стандарт" 1/2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Вороток (трещетка) "Стандарт" 1/4""

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Ключ-трещотка GROSS 14082, 1/2", 72 зуба, Comfort, с быстрым сбросом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Ключ-трещотка GROSS 14086, 1/4", 72 зуба, Comfort, с быстрым сбросом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Лента сигнальная (красно-белая) FIT 50х100м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Напильник круглый Husqvarna 5.5 мм (2 шт.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Напильник круглый Husqvarna 4.0 мм (2 шт.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИСК БОШ 230х30х48 Optiline"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Диск алмазный БОШ ф230 мм Std Universal"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Чашка алмазная шлифовальная двухрядная BG/M Messer 180мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Чашка алмазная Sparky ТА 6 150 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Чашка алмазная шлифовальная двухрядная BG/M Messer 125мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Бита магнитная для шуруповерта шестигранный ключ БОШ 10х50mm"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Бита магнитная для шуруповерта шестигранный ключ БОШ 8х50mm"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Кордщетка дисковая 200мм Wolf Uzin"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 57"

    "Кордщетка дисковая 150мм Wolf Uzin"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 58"

    "Кордщетка дисковая 125мм Wolf Uzin"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 59"

    "Обдирочный круг по металлу БОШ Std 230х6мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Обдирочный круг по металлу БОШ 150х6мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 61"

    "Обдирочный круг по металлу БОШ Std 125х6мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 62"

    "Отрезной круг по металлу БОШ Std 230х3мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 63"

    "Отрезной круг по металлу БОШ 150х2,5мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 64"

    "Отрезной круг по металлу БОШ Std 125х2,5мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 65"

    "Набор торцевых головок с принадлежностями 1", двенадцатигранные, 1&7/16"-3&1/8", 14 предметов KING TONY 8015SR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Компрессор автомобильный, портативный BERKUT R24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Кран гидравлический 2 т, разборный NORDBERG N3720"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Биты БОШ РН2 49 мм (25шт)"

    Кол-во: 100

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