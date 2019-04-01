Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф4 в количестве 105 кг 2) Флюс ОК Flux 10.71 SFA5.17 в количестве 236 кг 3) Проволока ОК Tigrod 12.64 SFA/AWS А 5.18 ф2 в количестве 3 кг 4) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.1 ф4 в количестве 239 кг 5) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф1,2 в количестве 460 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.