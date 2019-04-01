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    Главная / Торги / Закуп сварочных материалов

    Закуп сварочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927535Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф4 в количестве 105 кг 2) Флюс ОК Flux 10.71 SFA5.17 в количестве 236 кг 3) Проволока ОК Tigrod 12.64 SFA/AWS А 5.18 ф2 в количестве 3 кг 4) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.1 ф4 в количестве 239 кг 5) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф1,2 в количестве 460 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927535

    Уникальный номер закупки

    154-562/19 от 25.03.2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп сварочных материалов

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikonova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф4 в количестве 105 кг 2) Флюс ОК Flux 10.71 SFA5.17 в количестве 236 кг 3) Проволока ОК Tigrod 12.64 SFA/AWS А 5.18 ф2 в количестве 3 кг 4) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.1 ф4 в количестве 239 кг 5) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф1,2 в количестве 460 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 06:00 GMT +301.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927535Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф4 в количестве 105 кг 2) Флюс ОК Flux 10.71 SFA5.17 в количестве 236 кг 3) Проволока ОК Tigrod 12.64 SFA/AWS А 5.18 ф2 в количестве 3 кг 4) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.1 ф4 в количестве 239 кг 5) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф1,2 в количестве 460 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 06:0001.04.2019 06:0001.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927535Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф4 в количестве 105 кг 2) Флюс ОК Flux 10.71 SFA5.17 в количестве 236 кг 3) Проволока ОК Tigrod 12.64 SFA/AWS А 5.18 ф2 в количестве 3 кг 4) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.1 ф4 в количестве 239 кг 5) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф1,2 в количестве 460 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.201903.06.2019 06:0003.06.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927535Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф4 в количестве 105 кг 2) Флюс ОК Flux 10.71 SFA5.17 в количестве 236 кг 3) Проволока ОК Tigrod 12.64 SFA/AWS А 5.18 ф2 в количестве 3 кг 4) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.1 ф4 в количестве 239 кг 5) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф1,2 в количестве 460 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш»: 1) Проволока ОК Autrod 12.32 SFA/AWS А5.17 ф4 в количестве 105 кг 2) Флюс ОК Flux 10.71 SFA5.17 в количестве 236 кг 3) Проволока ОК Tigrod 12.64 SFA/AWS А 5.18 ф2 в количестве 3 кг 4) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.1 ф4 в количестве 239 кг 5) Проволока ОК AristoRod 12.50 SFA/AWS А5.18 ф1,2 в количестве 460 кг Обязательное требование-предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме до 30.04.2019

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "Уралхиммаш", 620010, Свердловская область г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор поставки ПАО Уралхиммаш

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварочные материалы"

    Кол-во: 1043

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