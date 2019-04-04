Поставка «Резец шнековый (в соответствии с чертежом)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» в 2019 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927531 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка «Резец шнековый (в соответствии с чертежом)» в адрес АО «ГОК «Инаглинский» в 2019 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР

Все закупки и тендеры УК КОЛМАР Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26 Контактный телефон +7 495 662-39-90 доб. 310 Факс +7 495 662-39-98 Адрес электронной почты Ustyzhanin.R@kolmar.ru Ф.И.О. контактного лица Устюжанин Роман Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств Ключевые слова:

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