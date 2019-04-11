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    Главная / Торги / заключение договора на поставку металлопроката

    заключение договора на поставку металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 11:3011.04.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927532Дата и время окончания срока приема заявок ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлопроката КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927532

    Уникальный номер закупки

    144

    Номер закупки

    Наименование закупки

    заключение договора на поставку металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    поставка металлопроката

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927532Подведение итогов не позднее ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлопроката Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПРОВЕДЕНИЕ ПОПОЗИЦИОННОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62

    Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная электросварная ф273 х5 длина 6 метров"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 2"

    "Проволока вязальная ф12 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Арматура АIII ф12 мм"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 4"

    "Лист Ст.3 1,5х1250х2500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Швеллер ГК 30П"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 6"

    "Швеллер ГК 27П"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 7"

    "Швеллер ГК 24П"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 8"

    "Швеллер ГК 20П"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 9"

    "Полоса горячекатаная 50х6х100"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 10"

    "Уголок равнополочный 20х20х3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 11"

    "Труба профильная стальная 80×80×4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Труба профильная стальная 60×60×3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Труба профильная стальная 40×40×2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Труба профильная стальная 40×20×2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Труба профильная стальная 25×25×2"

    Кол-во: 1

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