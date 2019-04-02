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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actors 3341AK, 3336К, MAN TGS 33.480

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actors 3341AK, 3336К, MAN TGS 33.480

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 18:5702.04.2019 18:57Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927551Дата и время окончания срока приема заявок запасные частеи для автомобилей Mercedes-Benz Actors 3341AK, 3336К, MAN TGS 33.480москва Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автомобилей Mercedes-Benz Actors 3341AK, 3336К, MAN TGS 33.480

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация о запросе цен

    Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4384

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    r.yakovlev@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Роман Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные частеи для автомобилей Mercedes-Benz Actors 3341AK, 3336К, MAN TGS 33.480

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 17:0011.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927551Подведение итогов не позднее запасные частеи для автомобилей Mercedes-Benz Actors 3341AK, 3336К, MAN TGS 33.480москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные частеи для автомобилей Mercedes-Benz Actors 3341AK, 3336К, MAN TGS 33.480

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Турбокомпрессор Mercedes A0090965999"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пневмогидроусилитель сцепления Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Насос ГУРа DieselTechnic 461747"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Личинка замка зажигания Diesel Technic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Замок зажигания Diesel Technic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Эмблема капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Эмблема Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Эмблема Actros"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Щиток MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Щиток MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Штуцер сливной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шланг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Прокладка коллектора впускного MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Прокладка Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Привод вентилятора MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Подшипник опоры MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Подшипник опоры MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "подушка радиатора MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Переходник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Передняя часть кабины правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Передний модуль ФМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "патрубок радиатора MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Патрубок радиатора MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Опора радиатора MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "опора радиатора MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Опора кабины спереди справа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Опора кабины MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Опора кабины MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Опора MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Облицовка R MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Облицовка L MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Накладка MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Масляный радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Маслозаливная трубка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Крышка блока монтажного MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Крышка Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Крышка MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Крышка MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Крышка MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Крыло MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Крыло MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Крыло MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Крыло MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Крыло F MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Крыло F MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Кронштейн крепления амортизатора правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Кронштейн капота левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кронштейн кабины MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "кронштейн кабины MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "корпус фильтра MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Корпус отопителя салона MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Корпус отопителя салона MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "корпус отопителя салона MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Корпус воздушного фильтра MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Корпус воздухозаборника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Корпус воздухозаборника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "коллектор впускной MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Коллектор впускной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Клапанная крышка MB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "зеркало MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "защелка кабины MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Замок капота левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Жгут эл.-проводки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Газовый упор капота MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "воздуховод MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "вентилятор MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Шланг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Шланг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Цилиндр подъема кабины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "трапеция стеклочистителя MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Скоба эмблемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Сегмент кабины MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Сегмент кабины MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Сайлентблок кабины MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "рычаг стеклоочистителя MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Рычаг стеклоочистителя MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Ручка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Решетка эмблемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Решетка радиатора Mercedes"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Решетка блока управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Решетка MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Решетка MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Расширительный бачок MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "радиатор охлаждения MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "радиатор интеркулер MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Вентилятор охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Блок управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "барабан тормозной F MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Бампер правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Амортизатор кабины зад MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Амортизатор кабины MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Амортизатор кабины MB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Амортизатор кабины MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Штанга толкателя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Сальник клапанов"

    Кол-во: 24

    "Позиция 96"

    "Роликовый толкатель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Коромысло клапана"

    Кол-во: 12

    "Позиция 101"

    "Зажим"

    Кол-во: 12

    "Позиция 102"

    "Болт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Болт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "Амортизатор передний MAN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Амортизатор задний Sachs"

    Кол-во: 4

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    5 699 000
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:25
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    42 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:33
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
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    1
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    Прием заявок до:
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    111 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:54
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    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 11:46
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    336 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:22
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201932
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №7: Прицеп – цистерна НЕФАЗ -8602-10.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    24 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:23
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
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