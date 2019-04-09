Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки - Не более 75 рабочих дней с даты заключения договора. Срок выполнения сборочных, монтажных и пуско-наладочных работ – не более 30 рабочих дней с даты поставки товара.Первый платеж в размере 30% от стоимости оборудования выплачивается в течение 14 дней с даты заключения договора, и предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа. Второй платеж в размере 30% от стоимости оборудования выплачивается в течение 14 дней после подписания товарной накладной. Окончательный расчет осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания Акта окончательной приемки Оборудования.