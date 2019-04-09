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    Главная / Торги / Поставка окрасочно-сушильной камеры тупикового типа, односекционной, с верхним притоком и паровым калорифером, включая сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы.

    Поставка окрасочно-сушильной камеры тупикового типа, односекционной, с верхним притоком и паровым калорифером, включая сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907681372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907681372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка окрасочно-сушильной камеры тупикового типа, односекционной, с верхним притоком и паровым калорифером, включая сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение к заявке

    Изменения в документацию

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 575-37-24

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бердяева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Станки прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907681372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 10:00GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907681372Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.201924.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907681372Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907681372Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907681372Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.

    Начальная цена

    7 870 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ИЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33, АО «МКБ «Факел»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки - Не более 75 рабочих дней с даты заключения договора. Срок выполнения сборочных, монтажных и пуско-наладочных работ – не более 30 рабочих дней с даты поставки товара.Первый платеж в размере 30% от стоимости оборудования выплачивается в течение 14 дней с даты заключения договора, и предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа. Второй платеж в размере 30% от стоимости оборудования выплачивается в течение 14 дней после подписания товарной накладной. Окончательный расчет осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания Акта окончательной приемки Оборудования.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    28.49.12.130

    Оборудование для нанесения гальванического покрытия

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1

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