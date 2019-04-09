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Номер извещения
31907681372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка окрасочно-сушильной камеры тупикового типа, односекционной, с верхним притоком и паровым калорифером, включая сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 575-37-24
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бердяева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 10:00 GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907681372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 10:00GMT +309.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907681372Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.201924.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907681372Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 18:0030.04.2019 18:0030.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907681372Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию окрасочно-сушильной камеры тупикового типа.
Начальная цена
7 870 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ИЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33, АО «МКБ «Факел»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
28.49.12.130
28.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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